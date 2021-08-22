〈台股風向球〉追賣力道有望趨緩 靜待FED釋最新訊息

台股上周再重挫 640 點，累計 8 月來已回檔多達 900 點，主要是反映美國聯準會 (FED)QE 退場時程趨於明朗，外資一周來在集中市場也連帶大賣 700 億元撤出，法人認為，整體來看，資金行情正在退潮，但短線大盤跌幅已深，在全球經濟持續復甦轉好的趨勢下，再重挫壓力緩和，惟散戶信心也不容易快速回溫，本周先且戰且走，等待全球央行年會釋出的最新訊息。

台股跌破半年線後，集中市場融資潰逃，一周來減碼 120 億元，顯示中小散戶趨淡退場，法人認為，已有不少業績股和題材股遭錯殺，浮現適合進場的買點，大盤再跌壓力緩和。

觀察過去一周法人籌碼變化，外資在集中市場賣超 685 億元，自營商賣超 163 億元，投信反而是逢低布局，買超近 50 億元，並呈現連 4 買。

本周重要國際大事為全球央行年會將於 26 至 28 日舉行，聯準會主席鮑爾預定美東時間 27 日上午 10 點發表演說，依日前公布的 6 月會議紀錄顯示，聯準會多數官員認為年底前縮減購債合適，不過，華爾街也有認為鮑爾不會公布重大決策的看法。

法人認為，在聯準會釋出最新訊息前，大盤將呈現多空僵持觀望的整理格局。

永豐投顧從技術面分析，依日 K 線走勢來看，台股處於 15159 點反彈以來的 C 波下跌，幅度約有 1359 點，而 A 波則有 1141 點，幅度上已足夠，若計算頭部幅度，下探的限度可能在 16100 點，因此，預料本周多頭反攻機會大，但不確定性存在，難見到 V 型反轉。

永豐投顧也提醒， QE 縮減是遲早的事，惟意外總是不能排除，縮減的時程、幅度等，均可能牽動市場敏感情緒。