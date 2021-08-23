〈台股盤前要聞〉緯穎高層調節持股、面板驅動IC毛利有壓 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，緯穎下半年營運可望維持高檔，不過，有七位董事、副總於 7 月逢高調節自家持股，總計約 218 張，引起市場討論；8 月面板報價持續向下，小型面板單月跌幅超過 1 成，同時影響面板大廠對驅動 IC 的拉貨意願。以下是今 (23) 日必看重要財經新聞。

緯穎伺服器展望佳 董座等七位高層逢高調節持股

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 看旺雲端資料中心需求回溫，加上新品推出，下半年營運可望維持高檔，不過，根據公開資訊觀測站資料顯示，包含董事長林憲銘在內，緯穎共有七位董事、副總等人，7 月逢高小幅調節自家持股，總計約 218 張，引起市場討論。緯穎對此表示，此屬董事個人理財規劃，不便評論。閱讀全文...

8 月面板報價跌勢再擴大 驅動 IC 毛利率恐回落

隨著面板業歷經長達一年的缺貨、漲價，近期報價開始出現反轉，最新 8 月報價中，小型面板單月跌幅超過 1 成，不僅較原預期擴大，也影響面板大廠對驅動 IC 的拉貨意願，業者在客戶受壓下，恐面臨價格漲不動、成本又上漲的雙重壓力，毛利率恐將有回落壓力。閱讀全文...

歐盟不急對中國下重手 台螺絲廠轉單效益再等等

歐盟對中國進口螺絲展開反傾銷調查，市場看好台廠可望迎來轉單，但有業者直言，歐洲正值經濟復甦關鍵點，加上疫情尚未平息，考量到供應穩定，歐盟未對中國祭出臨時反傾銷稅，短期轉單不明顯，需觀察中長期的效益。閱讀全文...

兩因素驅使 電視面板價格加速走跌

中小尺寸電視面板 7 月出現反轉訊後，8 月全尺寸電視面板價格都加速跌價速度，其中，過去漲勢最強勁的 32、43 吋，跌幅都超過 1 成，低於市場預期，而造成面板價格跌勢加速擴大主要有兩大原因，除部分品牌廠需求放緩，面板報價已轉為「買方市場」，影響價格走勢。閱讀全文...

全球疫苗荒明年底才有望紓解 加速委託代工需求

隨著變種病毒侵襲，各國擬追加施打第三劑疫苗，疫苗廠產能已經滿到明年 4 月，預期至少要到明年底，全球疫苗荒才有望緩解，帶動委託代工需求暴增，加速產業發展。閱讀全文...