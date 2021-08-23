【Wen姐筆記】止跌當務之急 把握周一改變空方慣性契機 

進入農曆七月，台股也跌跌不休。上周五「空軍日」加權指數再創波段新低，收盤仍未能站回 16400 點，加權指數以 16341.94 點作收，成交值縮至 3548 億元。今天又是周一，一周的開始，上周一的跳空下跌，果然引來周 K 軟腳收黑。今天多方是否有反攻機會? 止跌當務之急，仍在於改變空方慣性! 17351 如能挺住，並不再破低，反攻站回 16555 點，將可擺脫空方糾纏。關鍵點位為 16222、16313 與 16447 點。

如果多方要力抗空軍兵臨 16000 點城下，16200 點城池成為重要抵抗區。兩端哨站為 16183 與 16222 點。最好能夠守穩 16252 與 16300 點城池。16300 點兩端哨站為 16282 與 16313 點。但如僅消極抵抗，反攻力道不強，16351 點成為重要的關鍵位置，如能站穩並北上往 16400 點，甚至突破 16447 點，止跌才見曙光。

16400 點兩端哨站為 16422 與 16388 點。16500 點城池的攻防，為本周短多能否重掌控盤權的關鍵。16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。如能突破 16555 點至 16600 點城池，才可正式進入反彈。16600 點兩端哨站為 16588 與 16622 點。

但如仍未能改變空方慣性，16183 點未能挺住，就得提防盤中又見破低。16000 點保衛戰在所難免。16154 點至 16100 點為多方 16000 關前最後防守區，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，16053 點空方 16000 點射門區! 16000 點關卡，兩端哨站為 15978 與 16023 點。

解鈴還須繫鈴人。儘管內資官股加大護盤力道，但外資賣壓不止，台股要止跌仍相當艱辛。短線上只要外資賣壓減緩，本土主力割韭菜也可望暫時告一段落，可望讓新一波韭菜進入生長期，暫時喘口氣，台股也才有出現反彈契機的可能! 總之，盤面關注焦點，仍在於最近遭到外資狂提款的權值股，包括台積電、中鋼、金融股等，必須率先止跌回穩! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

