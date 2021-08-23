日本8月製造業PMI微幅下滑 服務業PMI進一步衰退

日本 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 52.4，與上 (7) 月的 53.0 相比出現下滑。顯示日本製造業景氣持續改善，不過數值上已看到放緩趨勢。

IHS Markit 在 23 日 (週一) 發布日本 au Jibun Bank 的 PMI 數據。日本 2021 年 8 月的製造業 PMI 初值報 52.4，略遜於上月 53.0，連續 7 個月高於榮枯分界點 50。

2021 年 8 月日本製造業的新訂單量，出現同年 1 月以來的最小增幅，不過仍維持增長走勢。

雖然供應鏈發生混亂，嚴重影響製造過程使用的採購品交期，即使如此，日本製造業仍認為，今後需求會持續增加，企業對於今後產出的看法也依然穩固，在僱用方面出現 2020 年 1 月以來的最快成長步調。不過就整體來說，景氣看法是近 13 個月來的最差水準。

另一方面，今年 8 月的日本服務業 PMI 初值報 43.5，和上月 47.4 相比進一步下滑。伴隨新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而來的嚴格外出限制，造成了明顯影響。事業活動出現近 15 個月以來最大縮幅，出口需求方面亦出現顯著惡化。海外營收表現也出現 1 月以來的最大降幅。企業對於今後景氣看法仍維持樂觀態度，不過就程度而言是 1 月以來最差。

IHS Markit 的經濟學家 Usamah Bhatti 表示，日本受到新冠肺炎 Delta 變種病毒株的疫情影響，近期民間企業的景氣看法下滑；企業雖樂觀看待未來一年的景氣發展，不過就程度而言是近期內的最差水準。而由於新冠疫苗接種的普及，樂觀的景氣看法就整體而言也相當穩固。