〈台股盤前〉恐慌性賣壓緩和 醞釀築底短彈行情

台股上周五終場翻黑下跌 33.46 點，收在 16341.94 點，不過，隨著美股科技股止穩，且短線台股跌深，法人認為，今日有望醞釀築底短彈行情，惟在全球央行年會前，預料仍將使部分投資人先陷入觀望。

三大法人上周五持續賣超台股，合計在集中市場賣超 134.46 億元，其中，外資賣超 129.95 億元，為連 4 賣，自營商賣超 24.64 億元，過去 2 周僅有 1 個交易日買超，而投信買超 20.12 億元，則呈現連 4 買，投信頗有提前在低檔布局之姿。

美股方面，上周五道瓊指數上漲 225.96 點或 0.65%，收 35120.08 點；那斯達克上漲 172.88 點或 1.19%，收 14714.66 點；標普 500 指數上漲 35.87 點或 0.81%，收 4441.67 點；而費城半導體指數上漲 20.63 點或 0.64%，收 3256.50 點。

其中，科技五大天王齊揚，而台股 ADR 中，台積電 ADR 下跌 2.17%，不過，聯電 ADR 上漲 1.67%。

消息面上，業界傳出，聯電南科 12A 廠 P5 和 P6 同步加大擴產力道，其中，P5 將較原訂目標增加 7% 產能，年底前到位，而 2023 年第二季投產的 P6 月產能也將較原目標提升 18%。

台積電拍板美國新廠無塵室等基礎建設工程必要組件將採「台灣製造整廠輸出、美國組裝」策略，第一批部件力拚 10 月裝櫃啟航，藉由降低建廠成本，拉開與三星和英特爾的差距。

大立光將於 25 日召開股東會，外界關注蘋果新機拉貨、缺料、手機鏡頭規格升級和價格競爭等議題。

東南亞疫情嚴峻，對於在越南的台製鞋廠的衝擊持續擴大，寶成和志強 - KY 均公告越南廠停工期再延長到 8 月 31 日。

面板 8 月最新報價中，小型面板單月跌幅超過 10%，較原預期擴大，恐影響面板大廠對驅動 IC 的拉貨意願。

緯穎公告 7 位董事、副總於 7 月逢高調節自家持股，總計約 218 張，引起市場討論。

元大投顧認為，在第二季財報公告結束後，基本面卻開始有雜音，尤其大摩發表記憶體寒冬論震撼全球，台股因半導體相關個股佔權值重而受波及，不過，恐慌性賣壓終會漸漸反映完畢，市場焦點可望回到下半年展望強的個股重新築底。