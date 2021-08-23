陸企赴美IPO熱情減 海外戰略投資人進退兩難

近期中國針對資本市場加強監管，使得陸企對赴美 IPO 的熱情出現變化，讓許多正計劃赴美 IPO 路上的企業緊急按下暫停鍵，背後的數百億的美元投資資金也因此進退兩難。

在中國相關部門開始加強對遊戲、電子煙、教育培訓、網科反壟斷等領域的嚴格監管下，再加上美國證券交易委員會也表示，中國企業需要在取得中國政府許可的前提下，才能在美申請上市，使得多家中國企業先後終止赴美 IPO 進程。

當中有小紅書、哈囉出行、七牛雲、Keep 撤回赴美 IPO 計劃，喜馬拉雅、貨拉拉則取消赴美 IPO。而在這些企業上市前就已先行投資的美元基金隨之陷入焦慮。陸媒指出目前美元基金正著手幫助企業進行業務轉型和合規調整，及尋求業務分割出售和忙於向基金出資人解釋暫時無法上市的原因。

業內人士認為，雖然赴美上市之途並未被堵死，但預計短期內陸企赴美上市的溫度將驟降，而已經在美股上市的中概股也會受到波及。此外，這波審查和監管，還將對美元基金接下來的募資造成影響，企業的融資節奏和估值必定面臨下修壓力。

值得注意的是，之前軟銀集團董事長孫正義表示將暫緩對中國投資時，經緯中國曾提到，軟銀減緩投資中國企業的腳步雖然是一家之舉，但卻會影響很多中後期投資機構的短中期節奏和決心，也會影響到很多中後期高估值獨角獸的融資節奏和成功率。