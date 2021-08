下週前瞻 | NEAR 生態動作頻頻，Terra「Columbus-5 升級」治理投票結束

美 SEC 還將在下週三決定是否通過天橋資本的比特幣 ETF 申請。

NEAR 生態流動性質押協議 Meta Pool 主網將於 8 月 23 日 上線,Meta Pool 是 NEAR 生態的流動性質押協議,用戶可以向 Meta Pool 質押 NEAR 獲得 NEP141 格式的質押代幣 stNEAR,並將 stNEAR 代幣用於 NEAR 生態的 DeFi 項目但仍可獲得質押獎勵以及投票權。NEAR 表示主網上線後,將開發社區獎勵並進行對 DeFi 的集成以及進行主網 1.1 版本的開發工作。

NEAR 生態多鏈加密網絡 Octopus Network 在 NEAR 生態代幣發行平臺 Skyward Finance 的 代幣 OCT 的銷售 已於今日開啓,本次 IDO 也是 Octopus Network 唯一一次 IDO。OCT 代幣總量爲 1 億,將會釋放 2.5% 即 250 萬枚 OCT,參與者只能使用 NEAR 代幣進行購買。

Octopus 創始人 Louis Liu 此前表示,選擇 NEAR 是因爲 NEAR 擁有良好的擴容能力和互操作性較高的安全性和對用戶友好的設計。Octopus Network 中繼將會作爲智能合約在 NEAR 上運行,爲通過 Octopus 發佈的應用鏈的驗證節點市場提供基礎設施。驗證節點質押 OCT (Octopus 原生代幣)對某一應用鏈進行驗證確保 Octopus 應用鏈的安全。作爲回報,驗證節點可以獲得自己所負責的那條應用鏈的代幣。

如果你感興趣,點擊此處鏈聞將手把手教你如何 參與NEAR 生態應用鏈協議 Octopus 的 IDO 活動。

另外,NEAR Protocol 還宣佈將於 8 月 27 日至 9 月 11 日舉辦 首屆 MetaBUIDL 黑客松。本次黑客松的主題既聚焦解決現實問題,同時又結合了元宇宙和區塊鏈等新概念,以展示 NEAR 生態元宇宙 NEARverse 的可能性。目前已對外 開放註冊。

本次活動將在線上線下同步進行,用戶可申請成爲 Hack-Nodes,在當地城市舉辦線下黑客松。黑客松獲勝者將有資格獲得 OWC、NEAR 基金會、NEAR Asia 等生態系統基金以及作爲評委參與的主要風險投資公司的資金支持和投資。NEAR Protocol 表示 2021 年將舉辦三場 MetaBUIDL 黑客松,全部獎金高達 100 萬美元。

DeFi 市場方面,穩定幣協議 Terra 發起的 「Columbus-5 升級」治理投票 將於 8 月 25 日 14:16 結束,具體包含三個關鍵目標:燃燒所有的鑄幣稅、升級到「Stargate」及集成「Ozone」(Terra 生態保險協議)和「Wormhole」(跨鏈橋)。當前頁面顯示,共有 8 152,308,731.048712 枚 LUNA 參與投票,47.06% 爲贊成票。

「Columbus-5 升級」是截止至今 Terra 生態中較爲重要的升級,Terra 官推 表示 將在區塊高度爲 4,460,000 處進行「Columbus-5 升級」,並啓動 Bombay-10 測試網以確保 Col-5 代碼成功遷移。另外,Terra 下週還將推出 Bombay Shuttle。

此外,曾因遭擠兌導致治理代幣幾近歸零的部分抵押穩定幣項目 Iron Finance 將於 8 月 25 日推出穩定幣 IRON V2,還將在 Cardano 測試網上部署及考慮在 Solana 及 Arbitrum 部署。根據 Iron Finance 此前公佈的 IRON V2 設計,新穩定幣具有超額抵押、鑄造 IRON 的部分抵押品爲新治理代幣 ICE (至少 10%)、供應上線將由治理決定、與 IronLend (借貸)和 IronSwap (Stableswap DEX)集成等特點。

8 月 23 日

幣安針對最後一批老用戶提現額度調整 生效

幣安更新 API 服務規則後,調整前已經創建的 API Key 將 停止運作

社交代幣平臺 Rally 聯合創始人發起 RLY 網絡去中心化提案,並 開啓 社區投票

8 月 24 日

波卡 DeFi 平臺 Acala 代幣 ACA 銷售註冊 KYC 驗證 截止

去中心化永續期權協議 Shield Protocol 將 集成 Fantom 錢包

8 月 25 日

美 SEC 計劃 在當天決定是否通過天橋資本比特幣 ETF 申請

社交代幣平臺 Rally 聯合創始人發起的 RLY 網絡去中心化提案社區投票將 結束

8 月 26 日

NFT 遊戲 Aavegotchi 將 發行 第二批共 1.5 萬個傳送門

3D 區塊鏈遊戲 Idle Mystic 將 上線

8 月 27 日

科技社區平臺 Unitimes 和以太坊社區 ETHPlanet 聯合舉辦 第五屆以太坊社區開發者大會 EDCON 2021

8 月 28 日