Podcast之戰一觸即發 WSJ：Spotify下周也將推訂閱制

蘋果本周二 (20 日) 宣布將播客納入訂閱制，Spotify 不甘示弱，據華爾街日報周五 (23 日) 引述知情人士報導，Spotify 下周也將推出訂閱制，且不向創作者收取費用，凸顯快速成長的播客大戰正一觸即發。

因為疫情的爆發，播客在防疫期間迅速流行，美國播客市場今年有望首次出現超過 10 億美元的廣告收入。據 Edison Research 和 Triton Digital 的估計，目前全美每月約有 1.16 億用戶收聽，占 12 歲以上美國人口的 41%，較 2020 年增加 11%。

蘋果 (AAPL-US) 本周宣布，旗下播客平台將引入訂閱制，可推出特別內容、搶先收聽等功能，每月僅需支付 0.49 美元，下個月將推出。不過，創作者每年要支付 19.99 美元，蘋果還將在第一年收取訂閱收入的 30%，第二年起收 15%。

和蘋果打對台的 Spotify (SPOT-US) 也不是省油的燈，據華爾街日報引述知情人士報導，Spotify 計劃下周推出訂閱制，且不會向創作者收費和抽成，並允許他們設定自己的用戶訂閱價格。

知情人士表示，Spotify iOS 軟體訂閱用戶交易時將移轉至特定交易網站交易，這意味著蘋果無法從中抽成。此外，Spotify 還與臉書互惠合作，讓社群功能與串流音樂做結合。

Creative Artists Agency (CAA) 播客負責人 Josh Lindgren 表示，隨著蘋果推出訂閱制，播客之戰正在激烈展開。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，創立播客的蘋果無法輸掉這場戰役，現在是最佳時機，不然將錯失良機。這既是對 Spotify 做出的防禦策略，也能在獲利方面增加新收入來源。

目前 Spotify 平台在全球有 220 萬名創作者，高於 2019 年的 45 萬名。據研調 eMarketer 預測，今年 Spotify 美國播客收聽量有望超過 Apple Podcast。面對 Spotify 強勁競爭，蘋果市占率持續下滑，自 2018 年的 34% 下降至今年 24%。

Spotify 還透過收購 Gimlet Media 、Ringer 播客工作室，以及與知名播客 Joe Rogan 、歐巴馬夫婦、Kim Kardashian 、英國王子哈利和妻子梅根等大咖簽約，擴大聽眾群。

Lindgren 表示， Spotify 進行這些投資有助於擴大市場，並提高創作者作品的價值。

知情人士表示，蘋果也正極力擴展新創作者以及原創內容。分析師 Ives 認為，雖然蘋果已擁有自身建立的客戶群，但使蘋果與眾不同的是獨創的內容，而非僅只匯聚這些用戶。

