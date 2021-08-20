〈美股盤前要聞〉美國疫情急升 美股期貨下跌

美國過去 7 天的日均死亡人數升至 809 人，較兩週前上升 97%，創下 4 月初以來的新高。美國 10 年期公債殖利率來到 1.232%。美股期貨週五 (19 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.49%，標普 500 期貨跌 0.47%，那斯達克 100 期貨跌 0.31%。

1. 疫情再起 蘋果延後員工重回辧公室期限

根據周四 (19 日) 發給員工的一份備忘錄，蘋果 (AAPL-US) 以新冠病毒病例增加及新的變種病毒為由，將員工重返辦公室的期限從今年 10 月，延後至最快明年 1 月。

在這封內部郵件中，人事與零售資深副總裁 Deirdre O’Brien 強烈鼓勵員工接種疫苗，並表示 Apple 零售門市店仍然會開業，蘋果並未規定員工必須接種疫苗或進行檢測。

公司指出，在要求員工返回辦公室之前的 1 個月，會先確認重新開放辦公場所的時間表。

2. 應材財報財測亮眼 估明年設備投資額逾 900 億美元

半導體設備大廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (19 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，營收再創單季新高，財測也優於市場預期，應材表示，半導體設備正處於成長期，預估明年的設備投資額將逾 900 億美元。

展望未來，應材執行長 Gary Dickerson 於電話會議中表示，受惠於經濟數位化轉型，半導體設備市場迎來長期成長。

Dickerson 表示，今年設備市場總規模成長至超過 700 億美元，明年繼續擴張至 1600 億美元。今年設備市場中，邏輯、代工占比超過 55%，仍是成長最快速的市場。

3. 特斯拉機器人有望明年問世

特斯拉執行長馬斯克首度公開特斯拉機器人計畫，機器人身長約 173 公分，具備臉部螢幕，重約 57 公斤，能以每小時約 8 公里的速度移動。預計明年推出概念機。

馬斯克強調，他希望機器人不會被視為「反烏托邦」的產品。而被問及人類最終可能無法控制 AI 的可能性，馬斯克並未予以否認，但表示特斯拉的目標是製造有用或特定領域的 AI。

除了令市場驚呼的機器人計畫以外，特斯拉自駕硬體資深總監 Ganesh Venkataramanan 發表新超級運算晶片 「道場 (Dojo) 」，該晶片是一種透過網絡結構連接的分散式運算架構設計，具備高頻寬、低延遲等優勢。

4. 美國正調查莫德納疫苗的心肌炎風險

華盛頓郵報引述知情人士報導，美國公衛主管機關正在調查莫德納 (MRNA-US) 新冠疫苗導致年輕人出現心肌炎的比率，是否比原先預想得高。

美國主管機關 6 月下旬已在莫德納和輝瑞 / BioNTech 的疫苗加註心肌炎警語，這種症狀主要發生在施打疫後的年輕男子身上，不過主管機關當時強調，施打疫苗的好處仍大於風險。

根據華郵報導，消息人士透露，接種莫德納疫苗者出現心肌炎的機率，是輝瑞疫苗的 2.5 倍。據了解，美國的調查主要集中在加拿大一份研究，該研究顯示 30 歲以下男子施打莫德納疫苗後，有較高機率發生心肌炎。

5. FTC 與臉書槓到底 再提反壟斷訴訟

美國聯邦貿易委員會（FTC）周四（19 日）再次對臉書 (FB-US) 提起反壟斷訴訟，指控該公司收購 Instagram 與 WhatsApp 有損競爭並涉及反壟斷規定，並要求分拆臉書的媒體帝國。

FTC 先前曾對臉書提過一樣的反壟斷訴訟，但卻遭聯邦法院以缺乏明確證據為由駁回，讓臉書得以逃過分拆 Instagram 與 WhatsApp 的命運。不過當時審理此案的法官 James Boasberg 給了 FTC 再次提起訴訟的機會。

在 FTC 提交新訴訟不久後，臉書在推特上表示，公司正在審查該訴訟，很快會對此做出回應。不過臉書必須在 10 月 4 日前對 FTC 提出的新訴訟做出回應。