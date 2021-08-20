〈世芯法說〉Q2獲利年增103% 每股純益5.54元創次高

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (20) 日召開法說會，並公布財報，受惠中國客戶 7 奈米晶片持續量產，加上其他客戶 NRE 貢獻，稅後純益達 3.89 億元，季增 0.3%，年增 103%，創歷史新高，不過，由於股本膨脹，每股稅後純益寫次高、約 5.54 元，整體上半年大賺超過一股本，稅後純益 7.77 億元、每股純益 11.22 元。

世芯第二季營收 27.26 億元，季增 2.52%，年增 65.92%，毛利率 34.01%，季減 2.36 個百分點，年減 0.78 個百分點，營益率 17.9%，季減 0.94 個百分點，年增 2.09 個百分點，稅後純益 3.89 億元，季增 0.3%，年增 103%，每股稅後純益 5.54 元。

世芯上半年營收 53.85 億元，年增 70.16%，毛利率 35.17%，年增 1.11 個百分點，營益率 18.37%，年增 3.51 個百分點，稅後純益 7.77 億元，年增 112%，每股稅後純益 11.22 元。

世芯第二季受惠中國 HPC 客戶的 7 奈米晶片量產出貨，營收再度寫下新高，且隨著營收規模擴大，稅後純益也同步改寫新猷，但受股本膨脹影響，每股純益略低於首季，為歷史次高。

細分製程節點貢獻，世芯第二季 7 奈米以下的營收比重高達 74%，不僅大幅超越第一季的 32%，也成為公司營收的主流製程，16/12 奈米則達 13%，28 奈米以上比重合計約 14%。