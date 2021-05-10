〈世芯法說〉Q2展望正向 全年維持營收、獲利年增2成

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，隨著中國客戶的 HPC 專案持續量產，加上北美客戶的 NRE 貢獻，第二季營收展望正向，初估較上季微幅下滑，全年則維持營收、獲利年增 20% 的目標。

世芯今日也公布 4 月營收，達 10.09 億元，年增 90.14%，累計前 4 月營收 36.68 億元，年增 78.89%；世芯表示，儘管撇除飛騰因素，4 月營收仍有相當顯著的年成長。

財務長王德善指出，第一季受惠中國客戶的 HPC 專案進入量產，7 奈米營收貢獻達 59%，不僅較去年同期 32% 顯著成長，更首次成為公司營收主流製程，看好 7 奈米將是今年主要成長動能。

另外，從地區別來看，中國仍是今年主要營收來源，首季比重達 83%，至於日本、台灣與其他則分別約 10%、7%，也預期北美、中東客戶的營收比重將逐步上升，可分散單一地區營收比重過高風險。

王德善表示，北美 AI 客戶 7 奈米案件將在第三季末進入量產，且客戶對於出貨量看法非常樂觀，目前也已有第二個、第三個北美客戶，預計分別在今年第四季、明年第一季進入量產，屆時將挹注後續營收。

展望第二季，王德善認為，儘管撇除飛騰影響，第二季受惠中國客戶的 7 奈米 HPC 專案持續量產，加上北美客戶案件進入設計定案 (Tape out)，營收展望正向看，全年營收、獲利則維持年增 2 成以上。

針對飛騰事件，沈祥霖表示，將持續與客戶、北美溝通，期望取得出口管制分類號碼 (ECCN Code)，但目前仍無確切取得時程。