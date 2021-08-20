〈美股早盤〉美股開平震盪走高 熱門中概股反彈

受 Delta 變種病毒、經濟數據等多重因素交雜影響，美股本週走勢震盪，主要指數週五 (20 日) 開平走高。截稿前，道瓊工業指數漲約 70 點或 0.2％，那斯達克綜合指數漲 0.4%，標普 500 指數漲逾 0.2％，費半漲 0.17%。滴滴 (DIDI-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 等熱門中概股反彈。

Delta 變種病毒持續干擾全球經濟活動，中國重點港口也因工人染疫部分關閉，導致其他港口的塞港情況惡化、企業成本膨漲。

此外，今日公布的國際經濟數據也不盡理想，英國 7 月零售銷售年增率僅 2.4%，遠遜於預期的 6%，中間產品和能源價格受到供應鏈瓶頸而上揚，導致德國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增逾 10%，創逾 45 年最快。

對經濟復甦力道放緩的擔憂繼續拖累油價，截稿前，布蘭特和 WTI 原油期貨均跌逾 1%，能源供應商雪佛龍 (CVX-US)、埃克森美孚 (XOM-US) 開盤均走低。

標普 500 指數能源板塊本週跌約 7.6%，跌幅為全數板塊中最大。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五表示，正在密切關注 Delta 變種病毒對經濟的影響，一旦發現經濟增長大幅放緩，他可能需要稍微調整對貨幣政策的看法。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.247％，美元指數連續 5 天上漲，創下 2 個月來最長漲勢。

個股消息面，因農業和建築設備銷售取得亮眼表現，農機大廠 Deere(DE-US) 最新財報大勝預期，並上調全年獲利展望，開盤漲逾 1％。嬌生 (JNJ-US) 宣布執行長 Alex Gorsky 將於明年 1 月卸任，並由執行委員會副主席 Joaquin Duato 接任後，開盤小漲。

熱門中概股開盤普遍反彈，富途 (FUTU-US) 漲逾 10%，拼多多 (PDD-US) 漲 7%，滴滴 (DIDI-US) 漲 6%，理想汽車 (LI-US) 漲 4%，阿里巴巴 (BABA-US) 也漲逾 3%。

截至台北時間週五 (20 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 73.77 點或 0.21%，暫報 34967.89 點

那斯達克綜合指數上漲 55.71 點或 0.38%，暫報 14597.50 點

標普 500 指數上漲 10.79 或 0.24%，暫報 4416.59 點

費半上漲 5.36 點或 0.17%，暫報 3241.22 點

台積電 ADR 下跌 1.22% 至每股 109.17 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.247%

紐約輕原油下跌 1.02％ 至每桶 63.04 美元

布蘭特原油下跌 1.25% 至每桶 65.62 美元

黃金上漲 0.06% 至每盎司 1784.10 美元

美元指數上漲 0.08% 至 93.66

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Spotify(SPOT-US) 早盤上漲 4.61％，至 214.68 美元。

Spotify 週五宣布，董事會已批准 10 億美元的股票回購計劃，回購時間與股數取決於股價、業務及市場狀況和投資機會，回購授權將在 2026 年 4 月 21 日到期。

Deere(DE-US) 早盤上漲 1.89％，至 366 美元。

受農業和建築設備強勁需求驅動，Deere 週五盤前公布 2021 會計年度第 3 季淨銷售額報 115.3 億美元，年增 29%，稀釋後 EPS 翻倍至 5.32 美元，且再度上調全年獲利預期。

Foot Locker(FL-US) 早盤上漲 11.38％，至 60.60 美元。

Foot Locker 盤前公布第 2 季銷售額報 22.8 億美元，優於預期，(Non-GAAP)EPS 報 2.21 美元，較市場普遍預期高出 2 倍多，同店銷售額也增長 6.9%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Ava Trade 首席市場分析師 Naeem Aslam 指出，近期歐美經濟數據顯示，主要經濟體近月來復甦力道正在放緩，在此情況下，既使股市處於歷史新高，仍難以取得更高的成長動能。

Verdence Capital Advisors 投資組合策略主管 Megan Horneman 表示，目前市場存在許多風險，從估值角度來看，市場看起來有些緊繃，從供應鏈和通膨角度來看，我們確實對經濟感到稍微擔憂，這些問題可能較預期持續得更久。

BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski 則稱，該公司認為縮減購債不會對市場造成任何長期破壞，既使 Fed 開始縮減購債步伐，其資產負債表在一段時間內的規模仍相當龐大。

摩根大通 (JPMorgan) 資產管理策略師 Hugh Gimber 預計，未來幾個月的全球經濟增長非常強勁，但也較不平衡，現在各國政府的反應大不相同，一旦證明通膨確實更加持久，就可能改變 Fed 收緊政策的速度。