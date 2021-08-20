投資人的新策略：押注避開中國的新興市場ETF

新興市場的投資者並未改變他們對這一潛力市場的興趣，但近期卻有一個附加條件—避開中國，讓一些正好符合條件的標的成為市場寵兒。

規模 12 億美元的 iShares 安碩 MSCI 新興市場 (不含中國)ETF(EMXC)，追蹤中國以外的開發中國家股票，8 月份已經吸引了 3.048 億美元的新投資。根據《彭博》數據，這是這支 ETF 在 4 年前創建之後，最大的單月資金流入。

EMXC 資金變化 (圖表取自彭博)

邁阿密 RVX Asset Management LLC 的基金經理 Andres Calderon 指出，基於政策因素，中國剛剛經歷了一個可怕的月份，多個行業受到打擊。「所以推銷起來很簡單：買進新興市場，沒有中國風險。」

EMXC 的投資組合有 42% 以上集中在台灣和南韓。雖然兩地近日的股市也不算好，不過中期來看，這支 ETF 的年初至今投資者回報率為 +7.51%，一年內回報率為 +31.12%。

除此之外，一些 ETF 也因未觸及中國市場受到關注，如亞洲成長小熊 ETF(Asian Growth Cubs ETF)，它避開了金磚四國，專注於孟加拉、印尼、巴基斯坦、菲律賓和越南。它在 6 月 17 日才推出，之後共上漲 4.30%。

Freedom 100 Emerging Markets ETF 追蹤 Life + Liberty Freedom 100 新興市場指數，這一指數避開威權國家，目前布局 101 個國家與地區的股票。

投資者搶購其他新興市場股票之際，MSCI 中國指數以及跟蹤這個指數的 iShares 安碩 MSCI 中國 ETF，正跌至近 14 個月低點。自 2 月份以來下跌，MSCI 中國指數下跌約三分之一。

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