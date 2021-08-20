張志誠觀點：散裝大船漲幅稱冠 台灣散裝仍落後國際 等待天時響起反攻號角

昨日台股大盤開低後一路下挫終場收跌 450.87 點，前天買進的量還有拉抬的幅度，在昨日全部又跌回去，外資賣超幅度大於 500 億，刷新台股史上第五大賣超紀錄，從技術面來看上方短中期均線都形成反壓，而價格也繼續破底，短線上只能繼續偏弱勢看待大盤現在格局，但短線在外資單日大賣台積電 124 億元的過程也讓台積電 (2330-TW) 回補了前一波所有的起漲多方缺口，我估計大盤自短線高點 17636 之際一連回檔將近 13 天與台積電差不多，下周大盤能否量縮止穩 重新打底，只需從台積電回測年線與多方缺口雙支撐的反彈看起就可以。

新冠疫情對經濟的衝擊仍大，各國仍繼續在推動基建或經濟刺濟方案減緩民生衝擊，包括台灣也即將推動 5 倍券刺激消費，量化寬鬆不會害慘股市，但越大力刺激經濟，當開始緊縮時，必然對民生尤其股市造成大衝擊，這就是接下來必須緊盯的重點。

BDI 波羅的海乾散貨指數繼續刷下新高來到 3976，這波漲價主要由載運鐵礦砂的海峽型散裝船領漲日租金突破 44000 美元，中小型船也同樣是上漲趨勢，巴拿馬極限型日租金來到 33000 美元，超輕便極限型來到 35000 美元，除了美國的一兆美元基礎建設利多之外，印度總理也在 15 日宣佈要推出 1.35 兆美元的大基建方案，不僅要大力刺激經濟擺脫疫情陰霾，也要發展印度工業實力，推動電動車、天然氣、氫能在內的能源政策，讓印度成為能源獨立的國家。只要各國持續採擴張政策，對全球的原物料和散裝船需求，就是最有力的支撐。

近期日本的 NYK、MOL、K-LINE 這幾家國際性的散裝航運公司都創下 3 個月來的新高價，然而今年上半年獲利成長能力不輸日本散裝船的台灣公司此時股價被壓在較低檔，我認為這是國際性的資金輪動操作的結果，至少有一點很肯定 BDI 指數的創新高確實讓國際性的航商有股價上的反映，而股價委屈的台灣散裝船沒有理由一直委屈下去。

台灣 BCI 指數大船較多的公司，裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW) 相對目前股價還落後於國際相關個股，我們認為再來航運的反攻會由海峽型散裝船為主的公司帶起。中航 (2612-TW) 雖然是海峽型船數量較少的公司，但因股本小且船舶皆為海峽型散裝船，獲利出現比較明顯跳增，所以股價本波走勢領先就是代表市場對於本益比拉升有一個共識。

至於長榮 (2603-TW) 今天 8/20 將舉辦法說會，本週融券目前共增加 8073 張，雖然貨櫃航運的 SCFI 指數漲幅沒有 BCI 指數來的大，研判貨櫃航運這一波雖漲勢不如散裝航運強勁，但投資人也可以留意，長榮小波頸線站穩季線後完成小底的短波突破嗄空，技術理論待長榮空方缺口回補後就會遇到比較明顯的壓力，這樣的套利空間預期法人應會注意。

想知道更多大盤解析還有後續產業個股追蹤，請從下方網址加入我的 LINE 官方帳號。

股市帝國張志誠 LINE 粉絲團

https://lin.ee/mPZB06s

股市帝國張志誠 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCCe4ROy5DoIHyvpKD961PuA

股市帝國張志誠 TELEGRAM 頻道

https://t.me/morehappy1688

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險