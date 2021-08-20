台股『真』走空還是大『修正』？『止跌』的訊號就看一指標！

美國 FED 利率會議持續討論減債時間點，造成股市極大幅度的波動，原本穩定向上的美股，利率會議結束後，四大指數全面重挫，台股表現更是出乎意料的差，臺灣基本面佳，出口 13 連紅、景氣燈號 5 連紅，整體上市櫃公司獲利年增 111％左右，加上疫情逐漸受到控制，確診人數降到個位數，實體經濟逐漸重啟，政府即將推出各種財政刺激政策，年底是消費性電子產品的旺季，亞洲各國如韓國、日本、越南等國家疫情持續升高，電子相關零組件有望轉單臺灣，後續經濟持續看好，台股卻頭也不回的持續向下探底，這波從高點 18034 跌到現在 16375 左右，下跌 1659 點左右，跌幅高達 9.1％，台股難道要走空了嗎？後續止跌的關鍵在哪裡？

台股是否止跌，這個問題要從國內、外二個面向來探討比較準確，首先從國外的因素來看，美股還是全球股市的核心，美股崩盤，全球股市都崩盤，從沒例外過，雖然台股近期與美股走勢似乎有點脫鉤，但若美股持續向上漲，台股投資人信心回籠，終將拉動台股止跌回穩，再度挑戰歷史高點，美股後續是否能持續向上，重點還是在於 FED 是否會快速的減債並升息，從 FED 會議記錄可以發現，『就業率』與『通膨』是決定後續是否減債或升息最關鍵的因素。

從『就業率』來看，美國單日確診人數、住院人數、死亡人數大幅增加，單日確診人數一度超過 20 萬例，而美國疫苗覆蓋率無法繼續大幅提高，對於經濟復甦絕對是負面的影響，『就業率』可能因此再度下降，從『通膨』來看，從 FED 宣布要討論減債以來，美元持續走強，帶動各種原物料如黃豆、玉米、小麥、原油、銅價等，都出現大幅的回落，『通膨』實際上已受到控制，未來看起來『通膨』『就業率』都無法達到 FED 的目標，減債、升息的時間會比預期的更久，資金持續寬鬆，既使短線有所震盪，美股中、長線仍然看多。

從國內的因素來看，臺灣整體基本面佳，最近美股不斷再創歷史新高，台股也完全無動於衷持續向下探底，國際股市表現正常，除了疫情外，國內外也沒有出現重大利空，大盤持續重挫，這是一個典型的投資人缺乏信心，多殺多的盤勢，這幾天台股已經出現爆量下殺的情況，『恐慌』氣氛已經進入最高峰，金管會已經出面信心喊話，信心喊話通常是政府護盤的第一階段，如果繼續下跌，第二階段就會開始討論實質的政策性護盤的作法，譬如禁空令、國安基金等，第三階段才是國安基金真正進場護盤，是否政府會進入真正的護盤階段，關鍵就在於這幾個交易日台股是否繼續破底。

從技術面來看，KD 指標跌到 20 以下超賣區，台股已經退無可退，現在比較明確的止跌訊號，就看台股何時出現『連續 3 天不破前低』，屆時台股就有機會止跌回穩，至少先挑戰月線，這時如果要先搶一波反彈，建議先從指數型ＥＴＦ開始，一般投資指數型 ETF 大家都會想到『臺灣五十（0050）』，不過隨著台積電權重越來越高，台積電佔臺灣五十的權重將近 50％，導致臺灣五十與大盤指數連動性越來越低，考量到連動性、風險與量能後，建議保守型投資人考慮『元大臺灣 ESG 永續（00850）』，喜歡波動大的投資人可以考慮有槓桿效果的『元大臺灣 50 正 2（00631L）』。

盤面上的焦點還是在於航運類股，全球疫情持續升溫，塞港、缺櫃、缺工的問題仍無解，航運價格持續向上，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海基本面沒有改變，今年全年 EPS 突破 30 元並非難事，而台股不斷破底，航運類股也不為所動，持續在低檔區間震盪，短線操作可以在區間低檔搶反彈，切勿追高。

盤面上相對強勢的類股族群還有二極體相關類股，受惠於疫情帶動筆電、平版需求提高，相關二極體需求提高，類股族群營收、獲利不斷向上，大盤下跌，股價也能維持在相對高點，相關的類股族群可以觀察『強茂（2481-TW）』、『朋程（8255-TW）』、『台半（5425-TW）』與『德微（3675-TW）』。

最後，全球氣候異常，節能減碳的環保意識抬頭，電動車的趨勢正式成形，全球各大車廠持續推出各種款式的電動車，電池的效率是影響電動車性能的關鍵技術之一，各家車廠無法傾全力研發電動車電池，電池材料可以分成正極材料、負極材料與電解液，其中正極材料佔電池成本 4 成以上，是影響電池效率與性能最重要的一部份，台廠可以觀察『康普（4739-TW）』、『美琪瑪（4721-TW）』，另 - TW 外電解液的部分，可以觀察中國電池大廠寧德時代的供應鏈—聚和（6509-TW），這三家廠商營收、獲利都不斷向上，技術面也維持相對強勢，其中『美琪瑪（4721-TW）』更不畏大盤下跌，連漲兩根漲停板，後續值得持續注意！