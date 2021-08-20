《非凡贏家》控盤者的《必殺絕技》！

本波大盤從 8/5 盤中 17643 高點起跌以來出現台股歷史上第四次的日 K 線連九黑！前一次是發生在 102 年 3/12~3/22 恰好也是美國聯準會準備縮減購債。今年則預計在 10 月開始縮減購債，然而 102 年台股日 K 線連九黑後出現 8 天的跌深反彈！然而本波台股 K 線連九黑後竟然只在隔天強彈後又連續兩天下跌破底，除了幕後控盤者刻意讓大盤完全回補 5/25 當天所產生 16397~16444 之向上跳空缺口之外，其運用的《必殺絕技》在此幫投資朋友解說！

這是幕後控盤者運用震盪出貨、一波到底的操作手法！大盤從 7/16 起跌以來只要連續下跌 3~4 天就出現跌深反彈，然而本波從 8/5 起跌以來卻一路倒貨，並且在連跌九天期間天天在大眾傳播媒體釋放航運股利多，讓套牢在高檔的投資朋友喪失戒心不願停損，最後在 8/19(四) 使出殺手鐧摜壓大型權值股如台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、中鋼 (2002-TW) 同步重挫讓指數崩跌 450 點，逼迫融資斷頭籌碼散出然後將浮額徹底清洗完畢，這是屬於趕盡殺絕的《必殺絕技》！換句話說如果下週大盤展開報復性反彈，損失慘重的融資散戶絕對不敢跟進，如此反彈的力道才會又快又猛！

經濟部統計處於 8/20(五) 公佈 7 月外銷訂單達 553 億美元 (MoM+2.9%)(YoY+21.4%)，連十七紅續創歷年同期新高！累計前 7 月外銷訂單高達 3652.2 億美元 (YoY+36.2%)，也創下歷年同期新高！所以台灣基本面仍然相當好，然而本波指數快速回檔 1395 點的主因是外資與市場主力大戶大幅調節所造成的。許多被錯殺的績優電子股，只要技術面強勢、法人近期積極佈局短線將會快速飆漲！例如整流二極體大廠朋程 (8255-TW)、德微 (3675-TW)、強茂 (2481-TW)。CMOS 影像感測器封測廠同欣電 (6271-TW)、石英元件大廠泰藝 (8289-TW)、功率半導體大廠捷敏 - KY(6525-TW) 都可特別留意！

此外雍智科 (6683-TW)、創微 (6104-TW)、漢磊 (3707-TW)、晶宏 (3141-TW)、東捷 (8064-TW) 也可留意！

然而鋼鐵股的威致 (2028-TW)、中鋼 (2002-TW)、燁興 (2007-TW)、東鋼 (2006-TW)、盛餘 (2029-TW) 卻持續弱勢，下週若反彈應當趕快賣出。

航運股的台驊投控 (2636-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 反彈無量，下週反彈也應站在賣方。

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