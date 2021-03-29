低調富豪入主信義計畫區 不拚高度拚「純度」

2020 年受疫情影響，觀光客人數銳減，台北 101 卻仍創下 150 億亮眼營收，顯現在地高端客群驚人的消費力。信義計畫區的豪宅銷售在 2020 年也同樣亮眼，總價三億以上的《冠德信義》甚至曾傳出有完全無貸款、以現金購買的案例。獨棟一層一戶的高度隱私型豪宅，成為疫情經濟中的新贏家。

摩天大樓戰區 純度比高度更珍稀

信義計畫區天際線不斷刷新，2021 年隨著天空塔 A7、南山 A21、富邦 A25 等開發案陸續推動，寸土寸金的信義計畫區「繁華密度」持續攀升。然而相對於商辦飯店爭搶天際線，衝破雲端的高度和搶眼的外觀競相爭艷，在富人雲集的信義計畫區住宅市場中，「Less is More」卻成為顯學；在繁華遍地的台北國際都會首善區塊，當大部分的事物都可化約成金錢買賣，獨享尊榮的寧靜隱私和純粹、高度隱私的「低調奢華」反而成為富人眼中最珍稀的資產。

佔據信義計畫區難能可貴面公園、面校園的永久棟距和開闊綠意視野，《冠德信義》邀請到澳洲 DBI 設計團隊國際知名建築師，打造與環境綠地融合的「借景生活」會呼吸的建築，能開窗、能站在陽台上俯視滿目綠意、在頂樓的宴會廳眺望信義計畫區的滿目燈火、繁華喧囂。然而「環境單純」只是《冠德信義》第一個不可取代的先天優勢，更獨特的是建商誠意十足地將整棟以每一層均一層一戶規劃，創造出絕無僅有的均質、單純、私密、專屬、稀有、唯一，每一戶都是不可取代的唯一。

《冠德信義》三座社區分別以，152 坪 / 168 坪 / 206 坪、12 樓 / 16 樓 / 16 樓規劃，每一棟均是一層一戶的單純設計，相當於三座社區一共只有 41 戶的珍稀戶數，不僅戶數稀少、單純寧靜，也代表出入大樓的每一戶都是購買實力相當的均質住戶，都是一般雙拼、四拼建案即使「包層」購買也無法享有的生活價值。

2021 年第一季還沒過完，168 坪的 B 棟已經又寫下兩戶成交案例，僅餘兩戶就將售罄，152 坪和 206 坪的 F 棟、C 棟也進入緊鑼密鼓的銷售階段，甚至傳出有買家洽談「包棟」購買。在疫情風暴限制國際流動、二代回流的趨勢下，既有住戶也陸續開始出現「加購」的現象。

真正專屬 只有一層一戶高純度能做到

在「真正一層一戶」的單純性先決條件下，讓《冠德信義》得以締造出許多一般群聚型社區難以企及的獨特生活體驗。頂級豪宅必備的水平 / 垂直動線分流、國際大師設計都只是基本。踏出電梯，各樓層住戶各自專屬的梯廳能以自家裝修風格打造，相當於自家專屬有著明媚陽光、新鮮空氣流動的外玄關。

走出自家樓層後的社區其他空間，更是「一層一戶」價值的彰顯之處。《冠德信義》的公設與其稱之為公設，不如稱為延伸生活價值的空間，因為每一個空間設施都是預約專屬使用，從配備標準烹調備餐區、戶內外交誼空間、擁有豪華宴會桌氣派十足的宴會廳，以及健身房、甚至是游泳池都是絕對私密專屬的包場使用，貴婦不用擔心運動游泳時會以素顏狼狽的面貌示人，家庭宴客時在自家招待更顯誠意，卻不用真正進到私人領域。一樓大廳的交誼廳則像是自家的第二個客廳，家教、會客都能在這裡進行，保有絕對的專屬、隱私、寧靜，卻能針對來客「分層配置」，把家的空間留給最親密的家人。

與其說獨棟一層一戶的高度隱私型豪宅是疫情經濟中的新贏家，倒不如說這些買到「家的價值」的住戶，才是信義計畫區最後一塊寧靜綠意中的最大贏家。