〈國泰金經濟調查〉防疫降級景氣信心大增 變種病毒升溫股市情緒下滑

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 8 月份國民經濟信心調查結果，國內防疫政策降級，景氣展望與現況指數皆上揚，民眾大額消費意願回升；不過，變種病毒令全球疫情升溫，股市樂觀情緒與風險偏好則呈現微幅下滑。

國泰金表示，國發會最新公布的 6 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標下滑；隨著近期本土疫情緩和，防疫警戒標準降至第二級，8 月的景氣展望指數從 7 月的 3.7 大幅升至 22.1，現況指數亦從 - 50.9 上揚至 - 28.2；民眾薪資上漲預期指數從 - 5.6 轉正、走高至 0.4，大額消費意願指數同步從 - 2.7 轉正、大升至 12，國內防疫封鎖措施鬆綁明顯提高民眾的消費意願。

主計總處估計 2021 年經濟成長 5.46%，通貨膨脹率 1.72%，據本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 4.17%，高於 7 月的 3.99%，75% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上，亦較上月的 72% 增加；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 2.03%，略高於 7 月的 2.02%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 53%。

雖然國內防疫政策鬆綁，但是變種病毒令全球疫情升溫，國泰金指出，這使得民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好微幅下滑，據調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 7 月的 17.7 下降至 11.8，風險偏好指數則微幅下滑至 10.8，也低於 7 月的 12。