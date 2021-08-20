〈台灣大股東會〉5G用戶升級速度不如4G 看好兩年內應用爆發性成長

台灣大 (3045-TW) 今 (20) 日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，由於現有網路頻寬足夠，用戶升級 5G 速度不如過去 3G 轉 4G 時期，仍看好未來 5G 發展潛力，包括導入垂直場域或個人創新應用，預期兩年內 5G 應用將出現爆發性成長。

蔡明忠致詞表示，去年 7 月開台後，領先業界在去年底完成 6000 座真 5G 高速基站，目前網路涵蓋全台 90% 行政區，也帶動資費合理化，電信市場競爭走向良性，加上旗下具備完整數位匯流平台，且擁有電商平台 MOMO 是獨特優勢，讓公司從傳統電信公司轉型成科技領導業者。

台灣大 5G 用戶近 90 萬戶，月滲透率達到 15%，持續以每月 1-1.5% 持續成長，蔡明忠指出，5G 應用還有許多待發展的地方，由於 4G 網路頻寬充足，因此用戶移轉至 5G 遠不如 3G 轉 4G，但並不代表 5G 發展速度會放緩。

蔡明忠認為，5G 陸續導入垂直場域與個人創新應用，加上全球有許多開發商正在努力發展相關應用，如今年東京奧運，就看到新應用的突破，看好未來 1-2 年會有許多 5G 應用服務出現，且呈現爆發性成長。

總經理林之晨指出，台灣大持續將 ESG 融入企業中，強化公司治理，其中在環境永續面向，董事會已通過 2040 年達成 100% 使用再生能源目標。

此外，受惠 4G 用戶升轉 5G 後選擇較高資費方案，智慧型手機用戶月租收入穩定回升，並帶動 GeForce NOW 雲端遊戲、myVideo 4K 高畫質專區與 MyMusic 無損音質專區等新科技服務快速成長。