QE退場疑慮重擊台股 止跌等三大訊號浮現

萬寶投顧王榮旭指出，屋漏偏逢連夜雨，美國傳出 QE 退場疑慮，衝擊全球股市，台股好不容易在連跌 9 天之後反彈 1 天，又再度重挫破底。在全球股市全面下跌的情況之下，外資持續調節台股，短線若守不住 16000 點大關，不排除將往 15500 點回測年線支撐。前期提醒三大止跌的訊號浮現之前，多看少做。

8/18 破底拉出長下影線，止跌訊號並不明顯，成交量放大到 4000 億，依舊不足成為底部換手量，止跌 3 大訊號之一的失望性賣壓，除了個股出現大量跌停家數，停損賣壓出籠會造成大量籌碼換手。換言之，底部爆量是止跌訊號之一。

另外，融資減肥不夠，是這波行情遲遲無法彈升的關鍵。今年 5 月大盤重挫 14%，同期融資大減 21%，融資減幅遠大於大盤跌幅，融資大量停損之後，大盤就出現大漲 3000 點的行情。而這次大盤跌 9.1%，融資僅減少 9.9%，雙方減幅相當，融資本次減次遠比 5 月還要慢，行情出現 V 型反轉的機率降低，未來恐怕轉為震盪築底。

萬寶投顧王榮旭強調，如果短線融資能夠大減，就是止跌訊號之二，最後大盤必須守住三天不破底，才能算是是初步止穩，此時誰手中有錢，未來止跌就有機會大撿便宜成為大贏家。個股則有機會比大盤先行落底，觀察這波籌碼清洗程度，部分電子績優股融資減肥幅度，已經遠大於股價跌幅，股價的表現就會相對大盤強勢很多。

例如前期專欄分析看好旺矽 (6223-TW) 與順德(2351-TW)，理由是融資大減近 4 成，遠高於波段跌幅 2 成 5，同期間融資散戶賣出，籌碼流向投信法人手中。8 月以來投信大買旺矽約 1 萬張、順德 4000 多張，是少數股價越跌投信越買的股票。這幾天大盤走弱破底，但是股價有止穩領先向上的味道。

這些股票可能是投信第三季季底救績效的標的，進一步觀察這波投信不離不棄的股票，集中在車用及半導體，旺矽與順德都是半導體封測相關產業，封測與晶圓代工下半年供應最為吃緊，業績相當樂觀。

車用矽晶圓代表合晶 (6182-TW) 融資也大減近 4 成，遠高於股價波段跌幅的 2 成 5。7 月底~ 8 月初投信短賣幾天之後，最近這幾天又反手大量買回，三天就買回約 8000 張，也是標準融資散戶籌碼流向投信法人的車電股。

萬寶投顧王榮旭表示，這種股票走勢都有領先大盤落底的味道，類似狀況在二極體族群更加明顯。德微 (3675-TW)、朋程(8255-TW)、強茂(2481-TW) 融資大減 4~5 成籌碼也是法人接走。

二極體進入下半年之後，交期持續拉長，馬來西亞受疫情影響，造成當地設廠的功率半導體廠降載人力影響產能，供應吃緊成為中長線趨勢，基本面樂觀，所以在股價短線壓低之後，成為法人青睞的對象。

封測廠欣銓 (3264-TW)、捷敏 - KY(6525-TW) 投信也是不離不棄，這波都守在季線以上，遠比大盤跌破半年線還要強勢。其中，高功率半導體封測廠捷敏 - KY 受惠 MOSFET、IGBT 及二極體訂單強勁，營收已經連續 5 個月創新高，下半年業績可望再攻高，這波回測季線有守，後勢看好。受限篇幅，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。

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