美國擬擴大太陽能關稅範圍至東南亞 台廠可望優先受惠

拜登政府上任以來，美國積極檢視太陽能供應鏈，參議院日前才拍板禁止從中國新疆進口多晶矽，近期更收到業者請願書，期望將關稅範圍擴大至東南亞，確保中國廠商無法規避關稅，市場看好，台灣模組三巨頭元晶 (6443-TW)、聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW) 可藉此取得進入美國的敲門磚，重返國際市場。

業界表示，台灣原先即是全球太陽能產業的主要供應商，包括新日光、昱晶、茂迪等，先前皆為全球前 10 大業者，但受中國祭出大量補貼政策給予當地廠商，使得台灣業者淡出國際市場，產業話語權也由中國接下。

此次隨著美國業者向自家政府提起請願，也象徵美國去中化的立場，從政府機關延伸至民間業者，台灣因擁有太陽能製造能量，可望成為美國首要合作對象。

元晶、茂迪表示，美國意識到中國廠商藉由在東南亞製造，藉此規避美國關稅，創造不公平的價格優勢，若確定拍板將關稅範圍擴大至東南亞，台廠多在台灣製造，短期內有機會受惠、並可再打進美國市場。

元晶指出，公司除深耕台灣市場，也積極拓展海外市場，原先認為僅利基型產品可進入美國，因此先從客製化電池開始與客戶合作，不過，隨著地緣政治風險興起，看好公司擁有更全面的機會，進軍美國市場。

此外，業界也說，美國意識到中國廠商是進行不公平競爭，呼籲台灣政府正視台廠也面臨同樣疑慮，若要開放進口模組，須制訂完整配套，保護國內產業。

外媒報導，美國太陽能板製造商反中國規避關稅團體委任的律師事務所 Wiley Rein 表示，美國太陽能業者希望對中國實施的關稅，也適用於在東南亞三個國家設廠的特定公司，以涵蓋中國製造商在東南亞廠房所生產的產品。

業者在陳情書指出，中國業者的行為明顯是在規避美國對中國太陽能產品所設的關稅，美國商務部應擴大關稅範圍，並點名數家大型中國製造商，包括隆基綠能科技、天合光能、晶科能源 (JinkoSolar) 、晶澳太陽能。