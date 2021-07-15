〈新疆多晶矽遭制裁〉美參議院通過法案 全面禁止進口新疆產品

外媒今 (15) 日報導，美國參議院今日通過最新法案，將禁止從中國新疆地區進口產品，包括既有的番茄、棉花，此次更加上太陽能產品等，以懲罰北京當局對維吾爾族及其他穆斯林族群進行種族迫害、強迫勞動等行為。

外媒指出，美國參議院通過的《強迫維吾爾勞動防治法》(The Uygur Forced Labor Prevention Act)，將建立一套舉證推定原則，假定所有新疆製品涉及強迫勞動，依據 1930 年實施的關稅法 (Tariff Act) 將予以禁止，除非另經美國當局認證。

該法案由美國民主、共和兩黨共同提議，美國參議院已一致通過，舉證責任交由進口商承擔，政府也依據現行法令規定，若有強制勞動的合理證據，將禁止商品進口。

外媒表示，儘管目前眾議院仍未確定表決此案時程，不過，共和黨參議員 Marco Rubio、民主黨參議員 Jeff Merkley 呼籲眾議院儘快行動，且由於眾議院去年曾通過一項類似法案，Marco Rubio 看好，此案在眾議院可望獲得強力支持。

參議員強調，美國不會對中共的不人道對待視而不見，也不會允許企業透過強迫勞動進行營利，美國消費者也不應該購買相關強迫勞工的產品。

拜登政府也持續擴大檢視中國人權疑慮，周二才發布諮詢報告書，警告美國企業如果業務、投資項目涉及新疆，將有高度違法的可能性，即便是「間接」接觸也不行。