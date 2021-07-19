政府出面當和事佬 太陽能模組價格爭議正式落幕

太陽能產業自 4 月起，由於系統建置成本大漲，導致系統商、模組廠兩方價格出現歧見，不過，隨著行政院副院長沈榮津、能源局出面召開協調會，雙方歧見也逐漸化解，業界均看好，此次太陽能模組價格爭議可望正式落幕。

業界表示，此次導火線主因為太陽能模組的多晶矽成本從每公斤 8-10 美元，跳升至 30 美元以上，1 年來飆漲 250%，加上全球通貨膨脹，導電膠、玻璃、鋁框及逆變器材料等模組成本也大幅上升。

隨著模組成本上升，廠商提升售價反映，但主要問題出在模組廠與系統商早已在 3-6 個月前簽訂合約，其中包括目前已交貨或準備出貨的模組訂單，然而現在的模組製造成本比當初簽約時上漲 25% 以上，成本急遽上升也引起買賣雙方紛爭，買方要求維持原合約價，賣方期望提高售價。

熟悉模組產銷結構的人士表示，太陽能電廠建廠期間長，模組交易從報價、簽約至實際出貨，動輒數月甚至 1 年半以上，但太陽能模組生產周期短暫，製造商對材料價格的掌握度低於一個月。

這種生產與交貨的時間落差，在價格波動大時，不免發生商業條件爭議，過去十多年來由於模組成本每年呈現下跌，所以生產與交貨時間有落差，很少發生價格爭議，只要模組價格大幅下跌，即使已簽約付訂，模組製造商大都會順應開發商要求，適度降價或放寬其他交易條件。

這次模組成本大幅上漲，製造商自然會尋求交易慣例，要求開發商共體時艱適度調升合約價格，但這次全球通膨影響下，開發商面臨的艱辛環境不比製造商低，模組僅占建造電廠總成本的 20-25%，其他 70% 以上的成本包括鋼構、鋁支架及人力等均同步上揚，使得系統開發商面臨預期投資報酬率大幅縮水，甚至無利可圖。

市場人士表示，在模組價格談判過程中，雖然大部分交易雙方都能透過協商順利完成合約履行，但仍有一家大型模組製造商與三家知名開發商無法完成協商。

廠商間的價格糾紛本來只是各別廠商的商業爭議，政府並沒有必要擔任和事佬，惟 6 月上旬部分系統開發商發動抗爭時，以國內模組供應不足為理由，向政府要求開放海外第三地模組及電池產品進口，將爭議層次拉升至與紅色供應鏈競爭的範疇。

市場人士表示，國內供應不足要求開放進口實屬談判的「假議題」，目的在促使政府介入協調，因為根據經濟部統計資料，國內模組廠一年總產能超過 3GW，也就是 30 億瓦，絕對足以供應國內市場需求。

國內前四大模組廠商目前年產能包括元晶的 900MW、聯合再生 600MW、茂迪 300MW 以及友達 300MW，皆表示有能力供應並滿足國內市場的需求，且還在積極擴充產線。

太陽能模組廠有別於舊產能，新產線都採用新世代 8、12 吋的大電池，產品規格以及生產技術已與國際接軌，據廠商表示，有關模組價格爭議問題，處理的三大原則為尊重合約精神，努力與系統廠商進行誠信溝通；對未簽約訂單合理調升售價以反映成本上漲；努力促進產業界上下游團結，共同支持政府綠能政策。

近一個多月來，能源局數次出面與多家業者溝通，行政院副院長沈榮津也兩次以視訊方式召開協調會，並以罕見感性口吻，化解雙方歧見，市場人士引用太陽能系統公會統計資料，目前除了引發價格爭議的三件大型開發案，合計約 160MW 外，尚有 25 件中小型案件合計約 135MW 尚待處理。

據悉，系統公會理事長蔡宗融正積極協助解決，模組大廠茂迪及元晶均表示將全力協助，因此受疫情引起的太陽能產業上下游「茶壺裡的風暴」可望逐漸落幕。