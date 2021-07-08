元晶全新太陽能電池新產能開出 年產能400MW起跳

太陽能模組大廠元晶 (6443-TW) 今 (8) 日宣布，全新太陽能電池產線日前已架設完成，並開始試產，成為目前全台最新的大尺寸產線，產出每片電池的發電功率是同業現有產線的 2 倍，可有效提升國內太陽能發電效率，年產能將達 400MW，可顯著挹注營收。

元晶全新的太陽能電池產線自 3 月開始安裝，經過 4 個月的裝機與調整，日前已順利開始試車投產，可生產 8 吋 (M6) 到 12 吋 (G12) 規格的各種大尺寸太陽能電池。

元晶新電池產線年產能達 400MW，且未來導入 12 吋規格，電池年產量可達 500MW，屆時元晶高效電池年產能總計將提升至 1GW 以上，再搭配既有模組產線，每片高效模組的發電功率從現有最高 350W，一舉提高到 700W，躋身全球太陽能最高效率。

元晶副總江郅豪表示，全新太陽能電池加模組產線總投資達 9 億元，並陸續引進數百名高科技人才精進製程水準，未來推出更高效能模組，將在台灣地狹人稠的應用環境上，創造更高發電效果以及更優異的土地利用效率，改善目前太陽能安裝土地取得不易的問題。

元晶目前正向經濟部標準局申請高效能模組認證，將成為國內最早推出新一代高效能模組的廠商，看好未來市占率及產品競爭力。