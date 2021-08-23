跌深反彈搶MOSFET

台股自 8 月以來大幅修正，已經跌回致 6 月起漲點，一口氣跌掉兩個月以來的漲幅，有人推給當沖降稅不延長，有人怪罪 MSCI 調降評等，但在股市有個千古不變的道理，當利多不漲時，漲多就是最大的利空，當利空不跌時，跌深就是最大的利多，台股這波下跌修正，並未有明顯利空襲來，疫情淡化、產業進入下半年旺季，國際間疫情控制住時，台灣疫情正爆發，反而台灣疫情趨緩，國際間又開始出現疫情，在國際政治上，美軍撤出阿富汗也令人擔憂，是否將再出現如 911 事件般恐怖的系統性風險？法人持續減碼肯定有他道理。

對於一般投資人來說，買到趨勢、選對績優股，放著就能賺大錢，反而趁此利空大撈一筆撿便宜，上周我推薦的 IC 設計股如 MCU 的九齊、盛群甚至新唐，都已經跌出第二隻腳了，短線反彈有機會挑戰新高。MCU 及 MOSFET 我仍持續看好，目前因為 Delta 病毒肆虐全球，電子生產鏈中晶片供需出現破口，其中又以電源管理 IC、MOSFET、整流器及二極體等功率半導體元件，以及 MCU 缺貨最為嚴重。目前 MOSFET 及二極體等功率元件交齊已達 4~5 個月，MCU 則高達 6 個月，代表第三季訂單要等到明年才能交貨，而供不應求的情況也使價格逐季調漲。

受疫情影響 國際 IDM 大廠轉單

導致缺貨主要關鍵原因就在於晶圓代工及封測產能供應不足，由於過去五年當中，半導體過度投資於先進製程的研發及產能建置，8 吋晶圓代工及打線封裝產能多年未增產，近年來，突然因 5G 手機及終端裝置、HPC、電動車、ADAS 等對功率元件及 MCU 的需求突然跳躍式增加，使代工及封裝產業產生供不應求的情況，如 IDM 大廠英飛凌、意法、德州儀器、安森美等，位於東南亞自有封測廠面臨嚴重疫情下的封城要求，當地疫情導致 IDM 廠自有封測廠營運降載，預期此一情況到年底前都無法有效紓解。同時，疫情已造成設備交期持續拉長，因為晶片供給吃緊及組裝產能降載等問題持續，晶圓廠及封測廠設備交期已拉長到 6～9 個月，關鍵設備交期長達 1 年，造成半導體廠的擴產進度緩慢，無法因應湧現訂單需求。

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