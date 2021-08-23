操盤手看台股：強勢電子頻創高 還有哪些要鎖定？

下跌慣性未變的台股，8/20 日最低來到 16248 點，續創波段新低，日 K 線續收黑。對於多方而言，由於大盤 7/28 日低點 16893 點，跌破後未能迅速站回，該處成為頸線的潛在風險升高；在未出現日級別的日出線 (今日高點越過前一日高點) 之前，指數仍有持續探底的可能性，故當前進場要擬定策略配合，如分批進場、來回操作等，讓自己保持操作的主導權。

大盤是個股的總和，當中存在強勢股與弱勢股、領先股與落後股等；對於一個操盤手而言，能夠從中找出先攻的強勢股才是關鍵。近日提到大盤尚未見到日出線，但是資金已經往有日出線的強勢股集中，顯見把操作重心擺在個股，而非大盤本身，逐漸成為市場共識。與其思考大盤能不能重回萬七大關，不如思考什麼股票能夠創下短期新高來得務實。如一路追蹤的 LED 驅動 IC 股─聚積，股價來到 215 元；車用電池材料股─美琪瑪，股價來到 137.5 元等皆是創高的案例。

這兩年相較於智慧型手機、PC 等頻傳雜音，電動自駕車市場已被科技業及汽車業視為是未來發展的主要趨勢，近年積極投入。一路看好的車用電池材料，在正極材料的美琪瑪創高後，漲勢開始擴散至正極材料的康普、電池添加劑的聚和、電池隔離膜的明基材等。這種由一檔股票領漲，接著帶動同一族群跟進上攻的現象，常被稱為「擴散效應」，常用於觀察同族群之間的比價。隨著車用電池材料表態，資金進一步流入電動車族群，如車用二極體的朋程、強茂、台半，車用導線架的順德、界霖、一詮，以及先前提到車用感測元件的同欣電等皆有資金進駐。這一種由一個次產業領漲，接著帶動產業鏈中多個族群比價向上的現象，則是被稱為「外溢效應」，常用於觀察同產業鏈之間的比價。

近期半導體族群的焦點出現轉移，由 IC 設計、晶圓代工等逐漸轉往測試介面、第三代半導體等。半導體製程微縮推升了測試介面的需求，如旺矽、雍智科可持續留意。至於先前提過的第三代半導體，受惠於車用、綠能與節能產品應用增加，化合物半導體元件需求加溫，如漢磊、嘉晶、太極、茂矽等，近日也可列入追蹤。至於受惠全球基建、穀物旺季等運輸需求，BDI 指數續揚，看好的散裝航運股輪動向上，本波由中航、台航先漲，近日輪由四維航、正德、新興、裕民等跟進。而貨櫃航運股的陽明、萬海、長榮，隨著四缺 (缺船、缺櫃、缺人、塞港) 問題仍在，下半年營運可望維持高檔。股價經過 8 月份橫向築底， 當前 8 月份的月 K 線已成為小紅棒，只要能維持不墜，9 月份就有機會拉出月級別的日出線，後續值得進一步追蹤，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。

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