〈財報〉羅賓漢Q2營收翻倍 警告Q3加密貨幣交易轉淡 盤後挫逾9%

羅賓漢 (HOOD-US) 周三（18 日）盤後公布 2021 會計年度第二季財報，加密貨幣交易熱絡帶動營收猛增逾一倍，但警告加密貨幣交易放緩恐影響第三季業績，盤後股價重挫 9.44% 至每股 45.10 美元。

羅賓漢第二季營收 5.65 億美元，較去年同期成長逾 131%，接近該公司預估的 5.46 億至 5.74 億美元區間。第二季淨損 5.02 億美元，遠遜於去年的 5,800 萬美元盈餘，折合每股虧損 2.16 美元，符合該公司預估的 4.87 億美元至 5.37 億美元區間。

羅賓漢第二季的加密貨幣交易收入報 2.33 億美元，比去年同期暴增 4560%，這部分占整體營收比重從第一季的 17% 躍升至超過 51%。

展望第三季 (9 月 30 日止)，羅賓漢表示，預計受到淡季影響、加密貨幣交易活動減少，營收可能下滑，新的用戶數也將遠低於第一季。

第二季加密貨幣交易收入有 62% 來自狗狗幣。羅賓漢表示，狗狗幣推動加密貨幣業務收入，但這類數位資產交易活動正在放緩，「如果狗狗幣交易的需求下降，且無法被平台上其他加密貨幣交易的新需求取代，第三季業績和財務和營運可能受到不利影響。」

羅賓漢於 2018 年首次引入加密貨幣交易，這幾年快速成長，目前提供 7 種不同加密貨幣交易，包括比特幣、以太幣、萊特幣、狗狗幣等。

Elazar Advisors 分析師 Chaim Siegel 表示，早在 3 個月前就料到羅賓漢在 9 月會受到淡季影響，現在確實看到這種跡象，對本季前景更加擔憂。

截至第二季，羅賓漢平台用戶總計約 2,250 萬人，與該公司預估一致，較上一季的 1,800 萬人增加，也比去年同期成長 151%。

加密貨幣周二普遍上漲，截稿前，比特幣報 45,117.67 美元，24 小時內漲 0.51%。以太幣 (ETH) 報 3,052.41 美元，24 小時內漲 0.72%。狗狗幣報 0.310223 美元，24 小時內漲 2.53%。