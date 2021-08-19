美第三劑疫苗9月20日上路 拜登政府搶在FDA批准前宣布遭批

美國衛生官員周三 (18 日) 正式宣布，隨著新的數據顯示疫苗保護逐漸減弱，美國將於 9 月下旬開始大範圍為民眾施打第三劑疫苗，不過拜登政府在監管機構審核認可前搶先公告計畫，引發專家學者的批評。

美國食品和藥物管理局 (FDA)、疾病管制和預防中心 (CDC) 的官員，以及白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 周三透過聲明說，目前已有明顯證據顯示，隨著時間過去，疫苗接種產生的免疫力會開始下降。隨著 Delta 變種病毒肆虐，疫苗針對輕度和中度症狀保護力浮現下滑跡象。

CDC 研究顯示，輝瑞和 Moderna 疫苗的免疫力在完全接種後的幾個月內減弱。5 月 3 日至 7 月 25 日在紐約進行的一項研究顯示，該疫苗預防感染的效力從約 92% 下降到 80%。Mayo 診所的另一項研究表明，輝瑞的疫苗保護力從 76% 左右下降到 42%，Moderna 疫苗保護力從 86% 下降到 76%。

因此，美國衛生機構將自 9 月 20 日開始向完全接種輝瑞、Moderna 疫苗已滿 8 個月的美國人提供第三劑，至於嬌生疫苗接種者可能也需要額外劑量，但目前正等待未來幾周釋出更多追加劑數據，才會再提出正式建議。

該計畫須經 CDC 疫苗諮詢委員會正式建議，並經 FDA 形式上批准。

美國總統拜登周三於白宮演講時表示，追加劑將提升民眾免疫，且不同意反對者呼籲應先將疫苗分配給其他國家的論點，他表示美國可以在提供加強劑之餘，仍為全球支援疫苗。

以色列研究：追加疫苗提升保護力

目前已有研究證明加強劑能進一步提高保護力，以色列前四大醫療保健業者 Maccabi 周三公布的初步研究結果顯示，60 歲以上的老人施打第三劑輝瑞 / BioNTech 疫苗過後，保護力提升到 86%。

Maccabi 首席統計師 Anat Ekka Zohar 表示，三劑量疫苗對染疫和重症都有很強的保護作用，這是遏制當前感染爆發的解決方案。

不過，該計畫仍面臨其他反對聲浪，賓州大學生物倫理學家 Holly Fernandez Lynch 表示，在 FDA 改變緊急授權 (EUA) 或給予全面批准之前，美國政府為追加疫苗劑量背書，實際上是在支持目前法律不允許的事情，任何超出 EUA 規定的疫苗使用都將是未經授權的。

加州大學哈斯汀法學院疫苗政策教授 Dorit Reiss 表示，拜登政府對加強劑量發號施令的舉動非常奇怪，若美國政府計劃繞過監管機關審核過程，將令人擔憂。