亞馬遜電郵警告線上商家 反壟斷法恐造成重大負面影響

CNBC 周三（18 日）報導指出，美國電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 向第三方銷售通路發出電子郵件警告，美國國會提出的反壟斷改革可能會限制他們在線上商場販售商品的能力。

電子郵件提到，亞馬遜公共政策團隊正在聯絡部分商家，讓他們了解目前在國會的一系列立法提案，目的是監管亞馬遜與其他大型科技公司。目前立法過程還處於早期階段，這些法案還會有變化，不過可能會對第三方銷售通路產生重大負面影響。

亞馬遜要求商家與其團隊進行電話會議，以了解詳細內容，不過目前還不清談論的具體內容細節。

郵件中提到的反壟斷改革，是眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）今年 6 月通過的一項立法計畫，目的是改革美國的反壟斷法，並遏止大型科技公司的權力。

亞馬遜也向 CNBC 證實，已就反壟斷法與少數商家進行商談。亞馬遜說，過去的幾個月裡已收到幾位商家對法案影響的詢問，不過商家對法案是出自何種擔憂，亞馬遜並未回應。

眾院司法委員會 6 月通過的一套 6 項反壟斷法提案，讓亞馬遜、蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等科技公司的併購變得更難且更昂貴，目的是防止這些科技公司壟斷市場。

此外該法案也要求服務數據的移動性，讓州司法部長能選擇在哪裡提起反壟斷案件，同時也允許監管機構起訴並分拆那些經營主導平台，以及明顯存有利益衝突的公司。

6 項法案中最激進的是由華盛頓民主黨議院議員 Pramila Jayapal 提出的「終止平台壟斷法」（Ending Platform Monopolies Act），該法案可能直接影響亞馬遜經營的數百萬家第三方銷售通路。

該法案還禁止平台公司要求用戶須購買才能使用其平台服務。這項規定可能會給亞馬遜受歡迎的「亞馬遜物流」( Fulfillment by Amazon）帶來麻煩，因為在配送服務中，商家須向亞馬遜支付一筆費用，才能使用貨物的倉儲、包裝與運送服務。

該法提案通過後，亞馬遜公共政策副總裁 Brian Huseman 在一份聲明中警告，該法案將對商家與消費者產生「嚴重的負面影響」。他補充說，賣家在推銷產品時將會面臨更大的挑戰，不僅商品選擇變少、價格也會更昂貴。

第三方銷售通路仍是亞馬遜重要的營運成長動力之一，在上季的財報中，第三方銷售通路服務收入較去年同期成長 38%，該成長甚至超越亞馬遜自己的線上通路，該服務收入比去年同期成長 16%。

至截稿前，亞馬遜股價下跌 0.66%，每股暫報 3,220.72 美元，蘋果下跌 1.36%，每股暫報 148.15 美元，臉書上漲 0.04%，每股暫報 358.58 美元，Alphabet 上漲 0.11%，每股暫報 2,736.22 美元。