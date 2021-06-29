美法官駁回反壟斷訴訟 臉書股價大漲4% 市值突破1兆美元大關

臉書 (FB-US) 周一 (28 日) 在反壟斷訴訟拿下勝利，暫時免於出售 Instagram 和 WhatsApp 的威脅，股價應聲大漲 4%，成為繼蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜後第五家市值突破 1 兆美元的企業。

美國哥倫比亞特區地方法院法官 James Boasberg 周一駁回由美國聯邦貿易委員會 (FTC) 對臉書提起的反壟斷訴訟，該訴訟試圖要求臉書出售 Instagram 和 WhatsApp，法官認為 FTC 欠缺充足的理由說明。

Boasberg 表示，FTC 仍能在 7 月 29 日前提起上訴。此外，他還駁回 46 個州去年 12 月發起的訴訟，認為該起訴訟等待多時，且未能提出證據挑戰臉書過去的收購。

在反壟斷訴訟告捷的激勵下，臉書周一尾盤一度大漲 4.5%，是 4 月 29 日以來的最高漲幅，終場上漲 4.18%，收每股 355.64 美元，市值也正式突破 1 兆美元大關。

在蘋果 (AAPL-US) 成為第一家市值達到 1 兆元美元里程碑後，微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 也相繼跟上蘋果的腳步，其中微軟更在上周達到 2 兆美元的水準。

臉書於 2004 年創立，僅僅花 17 年便躋身 1 兆美元市值俱樂部，創辦人祖克柏 (Mark Zuckerberg) 持續專注於增加用戶和收入，並在 2012、2014 年分別買下 Instagram 和 WhatsApp 擴大網路版圖。

不過，此舉也引起監管機構注意，認為臉書在崛起過程中已未能採取足夠措施，遏制用戶數據面臨的潛在危險。

於是 FTC 與 46 個州的檢察總長於去年 12 月對臉書提出反壟斷訴訟，稱該公司規模已導致消費者受到傷害，包括產品質量下降等。

但對投資人而言，臉書實際上正在蓬勃發展， 不只繼續擴大客群，每位用戶的平均收入也穩定增加。除了臉書和 Instagram 的個人化廣告外，臉書還正在開發諸如 Portal 視訊通話設備、Oculus VR 和智慧眼鏡等產品。