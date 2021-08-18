〈美股早盤〉市場聚焦Fed會議紀要 美股開低 道瓊跌逾百點

美國聯準會 (Fed) 發布 7 月會議紀要前夕，美股主要指數週三 (18 日) 開低。截稿前，道瓊工業指數跌百點或 0.3％，那斯達克綜合指數小跌 0.08%，標普 500 指數跌 0.2％，費半跌 0.4%。

Fed 將於台北時間週四 (19 日)2:00 公布 7 月會議紀要，釋出更多有關央行何時縮減購債的訊息。《華爾街日報》本週初報導稱，Fed 官員對於 3 個月內啟動縮減購債的決定已接近達成共識，另有分析師預計，Fed 最快在 9 月 21 日至 22 日的 FOMC 會議上宣布縮減購債計畫。

截稿前，10 年期美債殖利率上升至 1.275％。

經濟數據消息面，美國 7 月新屋開工降幅超出預期，月減 7% 至 153.4 萬戶，營建許可增幅則高於預期，月增 2.6% 至 163.5 萬戶。

主要零售商公布最新財報，勞氏 (LOW-US) 公布營收獲利均優預期，並看好全年銷售額在建商和專業裝修人士支出驅動下成長，股價開盤漲逾 3％；零售百貨 Target 公布最新財報和可比銷售均優預期，但網購熱潮也隨著疫情趨緩而回歸正常，開盤跌逾 2％。

中概股微博 (WB-US)、百度 (BIDU-US) 開盤小漲，小鵬汽車 (XPEV-US) 週三宣布啟動肇慶二期項目，開盤漲 1.7％。

網路券商羅賓漢 (HOOD-US)、Nvidia(NVDA-US) 及思科 (CSCO-US) 等公司將在週三盤後公布財報。

截至台北時間週三 (18 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 113.63 點或 - 0.32%，暫報 35229.65 點

那斯達克綜合指數下跌 11.33 點或 - 0.08%，暫報 14644.85 點

標普 500 指數下跌 9.31 或 - 0.21%，暫報 4438.77 點

費半下跌 11.39 點或 - 0.35%，暫報 3345.43 點

台積電 ADR 上漲 0.92% 至每股 112.13 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.275%

紐約輕原油上漲 0.65％ 至每桶 67.02 美元

布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 69.64 美元

黃金上漲 0.15% 至每盎司 1790.50 美元

美元指數下跌 0.05% 至 93.095

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

勞氏 (LOW-US) 早盤上漲 3.87％，至 189.25 美元。

美國家居建材零售商勞氏公布 Q2 營收年增 1%，至 275.7 億美元，稀釋後 EPS 報 4.25 美元，均優於市場預估，同店銷售額雖下滑 1.6%，仍略勝預期。隨著建商和專業裝修人士支出提升，勞氏上調全年財測，並計畫執行 90 億美元的庫藏股計畫。

Target(TGT-US) 早盤下跌 2.41％，至 248.50 美元。

Target 公布 2021 會計年度 Q2 財報，營收年增 9.5%，至 251.6 億美元，(Non-GAAP)EPS 報 3.64 美元，同樣優於預期，可比銷售額增長 8.9%，大致符合預期，該公司預計，下半年可比銷售額將以個位數的後段百分比 (high single digit) 增長。

ViacomCBS(VIAC-US) 早盤上漲 2.13％，至 39.86 美元。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師 Steven Cahall 認為，ViacomCBS 在串流媒體領域所付出的努力正在取得成效，即將推出的串流服務 Paramount + 可望維持 ViacomCBS 的競爭勢頭。Cahall 將 ViacomCBS 股票評等調升至「增持」，並將目標價自 45 美元上調至 60 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月新屋開工年化總數報 153.4 萬戶，預期 160.8 萬戶，前值自 164.3 萬戶上調至 165 萬戶

美國 7 月新屋開工年化月增率報 - 7.0％，預期 - 2.2%，前值 6.3%

美國 7 月營建許可年化總數報 163.5 萬戶，預期 161.0 萬戶，前值自 159.8 萬戶下調至 159.4 萬戶

美國 7 月營建許可年化月增率報 2.6％，預期 1.0%，前值 - 5.1%

上圖：新屋開工月率，下圖：營建許可月率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 44.8 萬桶

華爾街分析：

Peter Chatwell 在內的瑞穗 (Mizuho International Plc) 策略師認為，市場情緒依舊維持謹慎，除非 Fed 會議紀要釋出本質上與近來消息不同的訊息，否則市場不太可能做出重大反應，震盪交易可能持續下去。

Kleinwort Hambros 首席投資長 Fahad Kamal 表示，只要政策持續提供合理支持，經濟就會持續增長，我們也會繼續接種疫苗，我們正處於一個有利於股票的奇怪環境。

Kamal 認為市場不確定要往何處發展，但 Fed 會議紀要將釋出決策者對未來政策走向的一些重要觀點。