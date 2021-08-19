〈財報〉Target Q2銷售續創佳績 惟網購熱潮已顯著降溫

美國大型零售百貨 Target(TGT-US)週三 (18 日) 公布 2021 會計年度第 2 季財報，在強勁銷售支撐下，Target 營收和獲利均優於預期，隨著疫情趨緩，電商銷售雖持續增長，但力道已顯著放緩。

週三美股盤中，Target 下跌 1.47％，暫報 250.90 美元。

Target 股價日線圖 (圖：Google)

Q2 財報關鍵數據：

營收：251.6 億美元，年增 9.5%，Refinitiv 調查共識預期為 250.8 億美元

純益：18.17 億美元，年增 7.4%

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：3.64 美元，年增 7.9%，Refinitiv 調查共識預期為 3.49 美元

可比銷售額：年增 8.9%，去年同期為 24.3％，StreetAccount 調查預期為 8.8%

可比同店銷售額：年增 8.7%，去年同期為 10.9％

電商銷售額：年增 10%，去年同期為 195％

去年受制於疫情，民眾主要透過網路平台下訂單，幾乎帶動 Target 網路銷售成長 3 倍，然而，這波網購熱潮也隨著疫情趨緩，在 Q2 顯著降溫，但仍呈雙位數增長。

值得注意的是，Target 高層指出到店取貨服務 (pick up＆drive up) 訂單雖較去年同期成長 55%，但外送訂單卻出現下滑。

儘管供應鏈問題引發外界對於商品快速售罄的擔憂，Target 董事長兼執行長 Brian Cornell 表示，該公司已提前備貨，以便為假期旺季做準備，最新一季的庫存較去年同期增長 25 億美元。

根據財報，Target Q2 配發股利 3.36 億美元，高於去年同期的 3.30 億美元，並執行規模達 15 億美元的庫藏股計畫，以每股 233.81 美元價格回購 660 萬股普通股。

此外，Target 董事會已授權新一輪規模達 150 億美元的庫藏股計畫，預計於上一輪回購計畫結束後展開。

2021 會計年度財測：

Target 預期下半年可比銷售額將繼續實現增長，成長幅度可望達個位數的後段 (約 7%-9%)，同時預期全年營業利益率至少達 8%。

財務長 Michael Fiddelke 稱上述預期反映出，既使身處於動盪環境，該公司也對繼續實現獲利增長充滿信心。