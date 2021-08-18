待開發市場龐大！Robinhood 65美元才合理 隱含40%上漲空間

Redburn 分析師 Charles Bendit 週二報告指出，隨著用戶在網路券商 Robinhood Markets 的平台上存入更多資金，並開始涉足新產品和市場，該公司股價可望上漲近 40%。

Charles Bendit 對 Robinhood (HOOD-US) 股票的初始評級為「買進」，合理價在 65.35 美元。目前很少有分析師加入建議，是因為 Robinhood 上個月甫進行 IPO，而合作銀行受有數週內不得對該股票發表意見的限制。

Robinhood 在交易的第二週短暫突破 65 美元，但隨後走跌，週二收低 1.1% 至 46.67 美元。

關於 Robinhood 的主要爭論是，它是用來押注股票和加密貨幣的「玩錢帳戶」，或者是大眾用以建立財務生活的核心帳戶。

Bendit 傾向後者，他預期，隨著該公司客戶變得更富有，並擴展到退休帳戶等領域，存放在 Robinhood 平台上的資產將在未來幾年快速增長。

雖然目前 Robinhood 帳戶持有人平均帳內存款 4500 美元，只是其他券商帳戶均值的一小部分，但 Bendit 預計，隨著千禧一代變得更富有，這一數字還會增加。該世代現在擁有全國約 5% 的財富，但預計到 2030 年將達到 16%。

隨著時間的推移，Robinhood 的淨存款一直在增加。針對 2017 年至 2020 年之間開設帳戶開始投資的客戶來說，經過 2 年時間，客戶的平均累計淨存款增加了 4.1 倍。

Robinhood 還有「退休帳戶」這一大塊市場待開發，因為約莫 60% 美國人在退休帳戶之外沒有任何投資，且 18 至 29 歲族群有 68% 根本沒有將錢放到市場上，因此 Bendit 認為，這是一大群未開發潛力客戶。

Bendit 預計，Robinhood 今年經歷虧錢的一段時間後，明年起就會開始實現常態獲利。但他認為該股票必須觀察其營收，將 Robinhood 的現金流和營收與其企業價值進行比較，他得出 65 美元的估值，較現行股價溢價約 40%。

他假設 Robinhood 能持續快速的成長，儘管可能不像今年稍早那樣快速。Bendit 認為 Robinhood 的客戶群可以自第二季底的 2250 萬人增加至 3800 萬人，且 2025 年之前客戶平均餘額將提高到 8100 美元。與此同時，他估計其託管資產應從 1020 億美元增至 3080 億美元，屆時營收將達到 46 億美元，其中交易所得的營收占比 78%，而淨利息收入佔 16%。

Bendit 指出，Robinhood 的商業模式高度依賴一種目前有監管機構威脅的資金來源。Robinhood 約莫 3/4 營收來自訂單流付款（PFOF），歐洲部分地區禁止該作法，因為有損害客戶的利益衝突之虞。美國國會和 SEC 目前正在密切關注這種作法，Bendit 預計訂單流支付規則會發生一些變化，但不會有特別劇烈的發展擠壓 Robinhood 的商業模式。