古法重製 穿越時空 VACHERON CONSTANTIN ／ American 1921 Pièce unique

American 1921 絕品時計

直徑 31 毫米 18K 3N 黃金 (與 1921 年原型古董錶款的合金材質相同) ／時間指示／白色大明火琺瑯錶盤／1921 自製手上鍊機芯、儲能 30 小時／限量 1 只／將在江詩丹頓全球專賣店隆重巡迴展出。

江詩丹頓 5 月發表了 American 1921 絕品時計，完美重現百年前的 American 1921 骨董腕錶，從錶殼、錶盤於至於機芯，都是由江詩丹頓修復工坊攜手歷史傳承部門，以當時的古老技法和製錶工具，從設計圖研究到重現失傳技術，實現了百分之百原始況味的 American 1921 絕品時計，從裡到外，從技術到精神，史無前例且僅此一只。主導品牌的傳承部門，也就是江詩丹頓傳承與風格總監 Christian Selmoni，在錶款正式發表前接受台灣媒體聯訪時表示，品牌耗費一年的時間才能打造出此款腕錶，其中最大的挑戰為如何運用百年前的技術，來重製當年腕錶的真正精髓和風華，舉例來說製錶師就必須運用 18 世紀的立式鑽孔配件，為機芯主夾板鑽孔，和以 20 世紀初的沖心鏨讓寶石軸眼嵌入底座，製錶師雖然精通為歷史悠久的古董時計更換損壞的寶石，但卻未有過機會直接製作寶石軸眼，要想在金屬表面精準地鑿刻出嵌入寶石的凹槽深度，保證誤差不能超過 0.01 毫米。

穿越時空的新舊交會，左邊錶款為遵循古法以百年前技藝重新打造的 American 1921 絕品時計，右邊為當年的原型錶款僅生產了 24 只。

這些很多已經失傳的技法，不僅必須仰賴傳統工具和車床，相同重要的則是大量文獻檔案和圖像資料，而傳承部門的浩瀚且珍貴收藏，正滿足了所有的軟體和硬體需求。對於媒體提問到此款錶是否有運用到現代的科技技術，他回答「YES and NO」，他進一步解釋說，就整只錶款的製作過程來說，American 1921 絕品時計是完全以傳統的純手工和古董器具去製造，但有運用到現代的電腦 3D 科技做為輔佐。

1921 絕品時計忠實還原了原型錶款的精髓，由修復工坊的金匠透過採用與歷史原作相同的 18K 3N 黃金材質打造，並運用光譜儀，精確重現原作的色彩。

當年，1921 年的原型錶款僅生產了 24 只，其中僅有一只目前典藏於江詩丹頓，以此款錶為範本，江詩丹頓忠實還原百年前的經典名作，開啟一段穿梭時空的奇妙旅程，風華再現。

錶盤採用大明火琺瑯工藝打造而成，這一古老的技藝，被譽為最精細複雜的鐘錶裝飾藝術之一，需要在 800 攝氏度高溫的爐內反覆燒製才能完成。

製錶師針對古董錶的 Cal. Nouveau 機芯的零件進行拆解和研究，橋板和主夾板需要重新製作，其他零件則幾乎都可在修復工坊宛如蘊含著浩瀚寶藏的零件庫中找到對應坯料。

來源：《時間觀念》196 期

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