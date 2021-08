CHOPARD 自由奔放美麗綻放 Happy Sport 無拘無束的滑動魅力

「Diamonds are happier when they are free.」無拘無束的鑽石是最快樂的。Happy Diamonds 以劃時代的做法,解放生命力十足的鑽石,任由他們恣意奔跑,在舞台上閃耀光芒,盡顯自由的喜悅,一如擁有燦爛笑容的好萊塢巨星茱莉亞羅勃茲,以其對表演的無限熱情與精湛的演技,留下觸動人心的經典作品。

蕭邦與茱莉亞羅勃茲的美麗邂逅

再美的鑽石,都需要一個能夠發光發亮的舞台,從 1976 年 Happy Diamonds 系列的誕生到 1993 年的 Happy Sport 系列,蕭邦以豐富的經驗與精湛的技術雕琢出一枚枚完美無缺的美麗鑽石,並賦予他們一個無拘無束的最佳舞台,能夠恣意奔跑、舞動,從各個角度展現出神采奕奕的無窮生命力。

一如鑽石在腕錶舞台上閃耀,好萊塢這個世界頂尖的電影舞台,同樣孕育了無數顆耀眼的星星,蕭邦與電影藝術的深厚淵源也因此早已確立,今年,蕭邦攜手國際巨星茱莉亞羅勃茲 (Julia Roberts) 及眾多才華洋溢的藝術家,創作出令人激賞的影片作品。蕭邦聯合總裁卡洛琳舍費爾表示,茱莉亞擁有著令人難忘的燦爛微笑,他對於表演創作的熱情以及無限生命力的展現,能夠最完全的展現出蕭邦所秉持的品牌理念,是最完美的代言人。而多次獲得坎城電影節大獎的加拿大籍天才導演札維耶多藍 (Xavier Dolan) 更親自操刀,以極為出色的節奏掌握與描繪情感的細膩技巧,搭配專業攝影師肖恩拉弗迪耶 (Shayne Laverdière),及好萊塢頂尖造型師伊莉莎白史都華 (Elizabeth Stewart),最後再加上帕洛瑪菲芙 (Paloma Faith) 所演唱的歌曲《Upside Down》,完美的詮釋出茱莉亞羅勃茲與 Happy Sport 所迸發出的驚人生命力,以及鼓舞人心的喜悅之情。

重新詮釋經典之作

蕭邦從一而終的賦予鑽石無拘無束的最佳舞台,今年,蕭邦再度推出 Happy Sport 系列多款新作,以自由滑動的輕快節奏展現出對生活的熱情。

首先是 Happy Sport the First 腕錶,將系列首款腕錶的設計精神與現代高超的製錶技藝結合,重現經典的原始作品。33 毫米的圓潤錶殼造型與當年如出一轍,不同的是錶殼材質全面採用蕭邦耗時四年新研發出的 Lucent Steel A223 精鋼,高純淨度的成分組成讓他更加耐磨且亮澤度更勝以往,抗過敏的特性也讓配戴舒適性與合適性都大大提升。除了經典的殼型,四排式的錶鍊更是魅力所在,圓滑的鵝卵石型鍊結經過蕭邦鐘錶工坊的細心琢磨,完美的曲面襯托出優雅的氣息,精心的編排讓他能靈活的貼合任何手腕。系列推出兩個款式,銀白色面盤版本限量發行 1993 只,旨在致敬 1993 年這個重要時刻;珍珠母貝面盤搭配鑲鑽錶圈則發行 788 只,這是蕭邦聯合總裁卡洛琳舍費爾的幸運數字。最重要的、面盤上靈動活躍的 7 枚鑽石鑲嵌於精心設計的陀螺囊中,並置於藍寶石玻璃之上,彰顯出恣意奔放的自由意念。

Happy Sport the First 限量腕錶

直徑 33 毫米 Lucent Steel A223 精鋼錶殼、銀色面盤/時間指示/Chopard 09.01-C 自動上鍊機芯,儲能 42 小時/防水 30 米/限量 1993 只/參考價 NT$350,000

接下來,蕭邦鐘錶工坊再度展現精湛的設計與冶金實力,將黃金比例的 33 毫米錶殼以 Lucent Steel A223 精鋼與符合倫理道德的 18K 玫瑰金相互結合,創作出風貌多變的 Happy Sport 33 系列腕錶。不僅如此,蕭邦的手工藝大師展現絕佳技巧,將系列的銀色錶盤中施以紐索飾紋,兩層藍寶石玻璃鏡面中 5 枚滑動自如的美鑽也同樣展現出十足活力,與溫潤閃耀的貴金屬材質相互輝映。

Happy Sport the First 限量腕錶

直徑 33 毫米 Lucent Steel A223 精鋼錶殼、珍珠母貝面盤、鑲鑽錶圈/時間指示/Chopard 09.01-C 自動上鍊機芯,儲能 42 小時/防水 30 米/限量 788 只/參考價 NT$615,000

開創系列嶄新未來

看完了以上兩款全新的 Happy Sport 腕錶,接著即將進入更加活潑、更加展現自我魅力的現代時尚之作,伴隨著新時代女性的獨特魅力,蕭邦為此推出了溫柔婉約的粉紅色,與符合倫理道德的 18 K玫瑰金可以說是相輔相成,呈現出現代女性優雅氣質的同時展現出時尚美學。36 毫米的精鋼錶殼襯托著玫瑰金錶圈,雙色設計賦予腕錶更加多元的個性錶冠與錶耳承襲系列設計,多切面的小細節令人著迷;粉紅色的珍珠母貝面盤同樣襯以玫瑰金時標與指針,7 枚鑽石底座也同樣採玫瑰金材質,搭配光影變化,讓面盤百變的姿態有如翩翩起舞的芭蕾舞者般,動人姿態令人聯想到當代女性的優雅身影。

Happy Sport 33mm 腕錶

直徑 33 毫米 18K 玫瑰金錶殼、紐索飾紋面盤/時間指示/Chopard 09.01-C 自動上鍊機芯,儲能 42 小時/防水 30 米/參考價 NT$1,250,000

Happy Sport 33mm 腕錶

直徑 33 毫米 18K 玫瑰金與 Lucent Steel A223 錶殼、紐索飾紋面盤/時間指示/Chopard 09.01-C 自動上鍊機芯,儲能 42 小時/防水 30 米/參考價 NT$499,000

最後,蕭邦為 Happy Sport 換上一襲熱情如火的紅色新裝,在華人社會中,紅色象徵著好運和喜悅,這一款風格強烈的 Happy Sport 腕錶擁有深邃濃烈的石榴紅色面盤,以珍珠母貝材質製成,不規則的切面特性讓他能夠向四面八方散發出耀眼的紅色光芒,與溫潤的玫瑰金相互襯映恰到好處。特別的是,在 Happy Sport 系列當中,面盤上的鑽石一般採 5 枚或是 7 枚的配置,不過這款 Happy Sport 腕錶卻使用了 8 顆璀璨的美麗鑽石,讓他突破常規的原因無非是因為,在華人社會當中,「8」這個數字因為與「發」字發音相近,也因此一直都佔有相當重要的地位,且數字 8 同時也象徵著吉祥以及好運,因此蕭邦特地調整寶石數量,使其更別具意義,足見這款 Happy Sport 的獨特魅力。



Happy Sport 腕錶

直徑 36 毫米精鋼錶殼與 18K 玫瑰金錶圈、粉紅色珍珠母貝面盤/時間指示,日期指示/Chopard 自動上鍊機芯,儲能 42 小時/防水 30 米/參考價 NT$360,000

Happy Sport 腕錶

直徑 33 毫米 18K 玫瑰金錶殼、紅色珍珠母貝面盤時間指示/Chopard 09.01-C 自動上鍊機芯,儲能 42 小時/防水 30 米/參考價 NT$560,000

來源:《時間觀念》196 期

