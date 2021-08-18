頂尖工藝 王者降臨 RICHARD MILLE ／ RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶

RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶

直徑 41.80x48.25 五級鈦合金和 Carbon TPT® 碳纖維錶殼 / 時間指示，大日期視窗指示，功能選擇器 /CRMT4 自動上鍊陀飛輪機芯，儲能 50 小時 / 防水 50 米 / 限量 106 只 / 參考價店洽

同樣不斷突破極限，來自頂級殿堂的兩名王者，RICHARD MILLE 和英國頂級超跑品牌 McLaren 的合作邁入第五個年頭，這次，RICHARD MILLE 將麥拉倫有史以來速度最快的市售車款 Speedtail 結合品牌掌握的頂尖製錶技術，推出限量 106 只的 RM 40-01 McLaren Speedtail 自動上鍊陀飛輪腕錶。

RM 40-01 在設計上大量地汲取了 Speedtail 的設計細節與精神，以五級鈦金屬結合 Carbon TPT® 碳纖維材質製作、上寬下窄的錶殼形狀即是遵循其獨特的「水滴型」車體線條，側邊曲線更是符合車體的流線設計，並採用獨特的三重曲型藍寶石水晶玻璃，前後共耗時 18 個月的構思與製作時間，外觀的細節修飾更是以最高等級處理，力求完美重現這輛超跑的極致優美線條。當然，機芯之於腕錶就如同引擎之於汽車，作為核心部件，由五級鈦合金所組成的品牌自製 CRMT4 自動上鍊陀飛輪機芯輕盈且堅固，並首度納入品牌自主研發的動力儲存顯示，酷似賽車油表風格，而這也是品牌首次將大日期顯示、功能選擇器和動力儲存顯示納入品牌自製的自動陀飛輪機芯當中。面盤中央同樣以上寬下窄的鏤空部件呈現，呼應 Speedtail 的獨特座艙造型，大日期顯示位於 12 點鐘位置，陀飛輪則由擁有跑車曲線的橋板保護著，6 點鐘位置的時標並置換為 Speedtail 獨特的垂直煞車燈，並以麥拉倫的企業識別色呈現。

錶背同樣納入賽車元素，鉑金與紅金製作而成的自動盤造型源於引擎蓋，其可變慣性的自動盤具備良好的上鍊效能提供源源不絕的動力。

來源：《時間觀念》196 期

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