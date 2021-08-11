〈華碩法說〉Q2大賺113億元 EPS 15.3元寫新猷 上半年每股賺28.5元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，受惠遠距商機，加上部分產品漲價效應挹注，毛利率維持上季高檔，單季大賺百億元，純益達 113.7 億元，季增 16.13%、年增 113.92%，每股純益 15.3 元，創下單季新高，累計上半年賺近三個股本，每股賺 28.5 元。

華碩第二季合併營收 1203.76 億元，季增 11.35%、年增 41.5%，毛利率 21.43%，季減 0.58 個百分點、年增 5.11 個百分點，營益率 11.24%，季增 0.55 個百分點、年增 5.55 個百分點，稅後純益達 113.7 億元，季增 16.13%、年增 113.92%，每股純益 15.3 元，改寫單季新高紀錄。

累計華碩上半年營收達 2284.8 億元，年增 53.2%，毛利率 21.7%，年增 5.33 個百分點，營益率 10.98%，年增 5.8 個百分點，稅後純益 211.61 億元，年增 241.1%，每股純益 28.5 元。

華碩第二季業外獲利 14.23 億元，除利息收入 1.4 億元外，還有 16.25 億元匯兌收益，轉投資亞旭則仍在轉型階段，第二季虧損再較首季擴大至 8.84 億元。

產品營收比重方面，華碩第二季個人電腦 62%，零組件、手機則各占 35%、 3%，依出貨地區來看亞洲占 43%、歐洲占 31%、美洲則占 26%。

另一方面，華碩旗下 ROG 電競筆電銷售也報捷，累計年初至今銷量年增逾 5 成，達 54.2%，在北美地區更拿下市占第一寶座，其中，主打輕薄筆電市場的 ROG Zephyrus 西風之神系列，市占率高達 46.2%，華碩也預計下周三 (8 月 18 日) 舉行全球發表會，與知名 DJ Alan Walker 合作攜手再推新品。