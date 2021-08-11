〈華碩法說〉手機事業Q2單季損平 擬砸30億元自建智慧工廠

品牌大廠華碩 (2357-TW) 近年手機事業鎖定電競、攝影功能布局，共同執行長許先越今 (11) 日在法說會上透露，手機事業第二季在新機發表、規模放大下，單季已達損益兩平，此外，面對未來 AIoT 布局策略，擬斥資 30 億元自建智慧產線、智慧工廠。

許先越表示，手機事業成功在第二季達到損益，但考量手機產品有季節性變化，全年也將以損平為目標，也看好今年整體出貨量將達到年初設定翻倍成長目標，達約 80-100 萬台，今年也將高通 (QCOM-US) 合作推出旗艦機種搶市。

華碩近年也持續布局 AIoT 領域，許先越指出，將鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧零售等三大領域，其中，在智慧製造方面，內部規劃在 6 個月內設立一條智慧產線，並進一步在 2 年內建立一座智慧工廠，預計總投資金額約落在 30 億元。

許先越解釋，華碩是品牌起家，在生產製造多與 EMS 廠合作，這次規劃建置自有智慧化產線有兩大原因，一個是因應美中貿易戰關稅，另一原因則是自有智慧工廠可直接提供 AIoT 事業群進行產品驗證布局。

針對產品線規劃，許先越表示，將優先鎖定少樣多樣的 AIoT、受關稅影響的伺服器產品，時程規畫則是在 6 個月內先建立一條智慧化產線，並在未來 2 年內進一步成立自有的智慧工廠。