華碩兩款電競新機亮相 全年手機出貨量可望達百萬台

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (16) 日推出電競手機新機 ROG Phone 5s 與 ROG Phone 5s Pro，即日起開放預購，市場預期，有望推升今年手機整體出貨量達百萬台、全年力拚轉盈。

華碩繼今年上半年推出 ROG Phone 5，帶動台灣電競手機市佔逾 9 成，今日再宣布推出 ROG Phone 5s 與 ROG Phone 5s Pro，新機採用高通 (QCOM-US)Snapdragon 888 Plus 5G 處理器，效能提升 25%。

規格方面，ROG Phone 5s 系列搭載 6.78 吋 144Hz/1ms AMOLED 螢幕、原生觸控採樣率達到 360 Hz，支援超音波觸控鍵、體感感測器、風扇專用鍵與後置觸控鍵。

此外，新機延續使用 6000mAh 超大容量電池，搭配 65W 快充，30 分鐘能充 70% 電力、51 分鐘即可充飽整支手機；處理器置中加大 3D 液態均溫板，搭配空氣動力風扇 5，表面溫度最多降低 15 度，強化散熱。

華碩看好，手機事業今年第二季在新機發表、規模放大下，單季已達損益兩平，但考量手機產品有季節性變化，全年也將以損平為目標，預期今年整體出貨量將達到年初設定翻倍成長目標，達約 80-100 萬台。