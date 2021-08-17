童子賢看台灣高科技產業發展 提出五大觀點

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (17) 日受邀參與玉山科技協會座談，面對未來台灣高科技產業發展，提出「培養、蒐集、分散、聯絡、反省」等五大面向看法，並認為未來十年產業將充滿機會，同時也充滿隱憂與迷惑，需要進一步提升對關鍵零組件掌握度，才可望在 5G、電動車、低軌衛星等新興領域搶得先機。

童子賢表示，呼應聯發科 (2454-TW) 董事長蔡力行的投書示警，台灣需要積極培養人才、創意、創新創業環境，同時蒐集專利、水電、有用的資金，他舉例，台灣過去投資相對保守，像護國神山台積電 (2330-TW) 就有 80% 是由外資持有，國內資金則僅握有約 2 成持股。

分散則與近年美中貿易戰、國際局勢變化相關，童子賢認為，全球生產基地全球化趨勢不變，中國也因高齡少子化、平均薪資提高，讓廠商開始有印度、東南亞布局規畫，但中國並不會完全流失製造業，強調是印度、東南亞等新興國家分享到相關製造利益。

產業上，童子賢表示，台灣長期倚賴半導體、資通訊及周邊零組件出口，急需擴大重視服務業，因服務業占台灣整體生產力超過 5 成，並斷言未來十年若台灣製造業仍無法跨出國際市場，將成為經濟發展、年輕人薪資成長的絆腳石。

童子賢也觀察到台灣近年出國留學人才並不如 40 年前，將造成國際連結不足，除跟既有上海、武漢等製造基地連結外，對於東歐、東南亞等未來市場，有要留心在文化、語言上的溝通與聯絡。

最後則是反省，童子賢表示，高科技製造業並不是台灣發明，台灣僅是其中重要的參與者，加上台灣國內服務業多來自外國，包含超商、速食店、影視等服務業都被美日所占據，因此需反省不能繼續重製造而輕服務，同時在公權力、法規限制上也值得反思。

展望未來，童子賢認為，台灣這幾年成功享受到半導體產業帶來的豐收，看好未來 5G、電動車、低軌道衛星都是新興產業發展機會，除了是台灣產業的機會，也將改變人類消費、通訊生態，同時影響國與國之間的競合關係。