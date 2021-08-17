想當好野人 先看這檔波灣富裕債？

在目前的債券市場中，有沒有哪些是默默表現卻較少人注意到的優質債券基金呢？富蘭克林投顧推出一檔波灣富裕債券，投資在不同於大部分債券基金所及的領域，而且在過去的 8 年裡默默締造不錯的表現，究竟這檔基金有什麼不同？現在是投資這檔基金的好時機嗎？

1. 基金績效如何？

富蘭克林波灣富裕債券在晨星裡被分類為其他債券，且在台灣沒有類似的基金可以做比較，因此下表將這檔基金與全球投資級債券、全球高收益債券、新興市場債券基金平均表現作整理，這樣喜歡債券投資的人，便可以看出這檔基金各天期的表現都相當優秀。近五年有將近快 44.7% 的報酬，相較全球投資級債券高出了 27%。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2021/7/31，績效統一以美元計算。基金為富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股，其餘兩者為晨星在台核備可銷售之全球高收益債、新興市場債券和全球投資級債券類別之主級別平均績效。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 聚焦波灣區，市場絕無僅有

富蘭克林波灣富裕債這檔基金十分特別，主要投資在波斯灣地區周遭國家的主權債與公司債券，現階段以政府債為多、公司債為輔，持債平均為投資等級，且主要以美元發行的債券為主，因此較不易受到新興市場匯率波動影響。大多數的人對於這些區域附近的國家並不了解，波灣六國主要由阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、阿曼和巴林所組成，這些國家主要以產油為經濟活動的支柱，而且六國的平均國民所得相對其他主要新興國家為高。

資料來源：聯合國，「鉅亨買基金」整理，2021/8/12，資料期間為 2019 年，此資料為當年度人均 GDP。

與此同時，這幾個國家政府發債體質非常好，大部分國家負債佔 GDP 比重落在不到 50%，相較美國 134%、德國 57% 體質更好（資料來源: IMF 統計之政府總債務對 GDP）。而且與大部分的人想像不同，這檔波灣債基金在公司債裡主要投資是金融與工業，而不是能源公司。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2021/7/31。由於此兩國經濟占比為波灣六國的 75%，因此不詳列其他四國數據。

3. 基金哪裡不同？

波斯灣區域能投資的相關債券，不如其他債券來的多，因此這檔基金的持債數目相較其他三類基金平均來得少。但因為這些發債機構優質的財務體質，基金平均信評仍有 BBB+，且基金幾乎主要持有美元計價債券，還有對沖匯率風險，降低基金長期以來的波動度。五年年化標準差為 7.6%，其他兩類高息債券基金平均標準差則為 8.0%（全球高收益債）、10%（新興市場債）。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/6/30。基金為富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股，晨星在台核備可銷售之全球高收益債、全球投資等級債和新興市場債券類別之主級別平均值。

同時，講到波灣地區，大部分的人也會想到戰爭紛亂，儘管基金成立以來（2013/8/30）也經歷了不少波灣區域的衝突，但基金最大下跌幅度也僅略高於投資級債 3.2 個百分點，介於投資級債與其他兩類高息債券之間。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間為基金成立以來至今 (2013/8/30 – 2021/7/31)，績效統一以美元計算。基金為富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股晨星在台核備可銷售之全球高收益債、全球投資等級債和新興市場債券類別之主級別平均值。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

富蘭克林波灣富裕債，添加投組多元性

對於大部分的人來說，投資波斯灣地區的債券並不是常見的作法。但此篇開箱文解剖了這檔基金過去的表現，不論是績效或是波動度，都顯示這檔基金可以為投資組合帶來好處。雖然基金相對風險集中，但如果適量添加進投資組合，可以有效提升投組風險報酬比。而且，這檔基金的選擇多元，喜歡領息的人也可以選擇配息級別，打造不一樣的收益來源。

鉅亨精選基金

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (Mdis) 股



「鉅亨買基金」獨立經營管理

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