【路博邁投信】路博邁投資長觀點：減債，毋須恐慌

@作者：Brad Tank，固定收益投資長

聯準會若著手減購機構住宅抵押貸款證券，有望為投資人開啟投資機會。

聯準會何時減購國庫券與機構住宅抵押貸款證券以及減購的幅度，現已成為金融市場每天討論的焦點 --- 這正是聯準會打的如意算盤，藉此公開透明地釋放訊息，以免屆時引發市場的恐慌反應。這也是為什麼聯準會主席鮑爾日前又為聯準會增添一句經典語錄：「我們正在討論關於討論減債一事」，這句話甚至獲得前主席葛林斯班的讚賞。

從市場的角度來看，投資人之所以如此關心減債，正是因為當年全球金融危機落幕後，聯準會首次減債便引發劇烈衝擊。毫無疑問的是，倘若減債導致 10 年期美國國庫券殖利率上升 100 個基點，屆時資產價格將受到嚴重影響。然而，各界普遍預期這一次聯準會應該會妥善調整減債的步調以免重蹈覆轍。儘管各界不斷討論與臆測未來聯準會的政策走向及其對利率的影響，但是大家似乎忽略國庫券與住宅抵押貸款證券之間的關係。目前聯準會每月淨購入 1200 億美元的債券，其中三分之一是機構住宅抵押貸款證券，且聯準會已表示將採等比例的方式減購各個債種。

目前機構住宅抵押貸款證券的殖利率大約比 3 年期平均值低 15 個基點。一旦聯準會開始減債，我們預期住宅抵押貸款證券的殖利率將攀升 15 個基點至 3 年期平均值－這亦是我們預期的合理目標價位，且殖利率最大的攀升幅度不會超過 30 個基點。處於歷史低點的利率水準，加上買氣熱絡的美國房市，令住宅抵押貸款證券市場自疫情爆發至今已累積超過 1 兆美元的淨發行量，其中有相當大的部分由聯準會收購。同時間，商業銀行也大舉買入住宅抵押貸款證券。儘管這種情況在景氣循環初期略微罕見，但是商業銀行的資本結構與信用評等安然渡過此次疫情危機的考驗，且資本市場運作如常並造就大量的民間借貸需求。

美國國庫券從今年 5 月開始持續表現走揚，截至上星期為止，住宅抵押貸款證券的漲幅僅有國庫券的一半左右，促使我們戰略性賣出國庫券並買入住宅抵押貸款證券，因為我們認為一旦利率開始走升，國庫券將回吐先前的部分漲幅。倘若聯準會開始減債並導致住宅抵押貸款證券的利差擴大，屆時我們可能會加大買進的力道。

在路博邁集團投資級債券與多元債券投資組合之中，目前機構住宅抵押貸款證券是核心投資部位之一，但是配置比重仍普遍略微低於長期平均值。我們期待聯準會啟動減債的日子到來，屆時機構住宅抵押貸款證券的投資吸引力可望進一步改善。因此，減債毋須恐慌，並將他人的恐慌化做自己的投資機會。

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