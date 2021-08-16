【鍾國忠專欄】財報公布後的台股選股重點

(一) 景氣仍成長 不宜過度悲觀

近期台股走勢相當疲弱，回首觀察今年高點甫出現於 7/15 的 18,034 點，猶記得當時市場多數投資人還很樂觀認為大盤可以很快挑戰 20000 點大關，先前筆者曾提過 7 月分大盤指數出現 12.38 兆單月最大量，但指數卻不漲反跌，顯示著 18000 點附近關卡仍不易馬上就可順利攻上，需要花一段時間整理，預期 8 月將進入類股輪動的調整期，現在離上次創新高點剛過一個月，指數卻拉回到半年線附近整理，指數也暫時失守 17000 點大關，然在此不建議過度悲觀，主因是現在景氣仍在成長中，只不過成長力道漸趨緩，儘管目前成交量降溫，但別忘了一點，目前各上市櫃公司也開始進行除權息，未來釋出的股息仍伺機等低點再進場布局，由於 Q2 財報已公布完畢，因此短期不建議再殺低。

(二) 電子類仍是首要關注類股

近期投資人該如何操作？以下將從二點來扼要分析：

1. 資金效應：最近大盤拉回，成交量明顯降溫，雖然指數拉回的因素有很多種，但個人認為主要在於市場資金找不到主流類股操作，因此才會無法產生類股資金聚集效應。

如目前正處在旺季的電子類股，類股佔大盤資金比曾於 8/4 一度來到 64.61%，之後就無法再創高，8/10 在電子公布營收之後，因部分權重股 7 月營收數據表現不如市場所預期，類股資金比又再流失低於 50% 以下，當然可想而知，資金可能會回到之前市場所愛的運輸類股，的確，也看到部分資金有如此流向，然別忘了一點，當指數拉回走弱時，漲多的類股或個股就容易有獲利了結現象，以確保守住獲利，因此運輸類股資金比雖有一度回升，但還是無法持續大漲，目前台股就剛好卡關觀望，電子類股處旺季，但 7 月營收略不佳，而運輸類股產業走佳，但波段漲幅過大，尚未消化整理完畢，如以時間來觀察，電子股 7 月營收雖不如預期，但也僅於 1 個月的數字，因此市場會再觀察 8 月分所公布的數據而再作評斷。至於運輸類股，因為 6 月類股大漲 79.32%，7 月拉回 29.42%，很明顯看出，近二個當中類股仍有不小的獲利，預期 8 月仍偏向作換手整理，不會馬上大漲。

2. 落後電子類股伺機追上大盤漲幅：由於大盤是市場整體的呈現，目前落後大盤的電子類，正處在旺季中，理應應該要迎頭趕上才合理，6 月底時，大盤累計年漲幅 20.52%，電子類年漲幅 14.96%，兩者相差 5.56%，但到 7 月底時，大盤累計年漲幅 17.07%，電子類年漲幅 13.73%，兩者相差 3.34%，至 8/16 為止，大盤累計年漲幅 14.43%，電子類年漲幅 11.29%，兩者相差 3.14%，預期 Q3 兩者仍會持續拉近之間差距，因此短期間偏向電子類股較有機會當主流類，而運輸類或鋼鐵類則當次主流類股，在資金配置上，投資人可以參考如此的方向來作配置。