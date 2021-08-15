〈台股風向球〉財報利多近尾聲 浮現雙重壓力

台股上周大跌 544 點，跌幅 3.1%，創 5 月中旬以來單周最大跌點，但量能則是 4 月中旬來單周最低，法人認為，融資殺出但承接意願轉弱，對大盤造成雙重壓力，隨著美國財報和推動基建法案利多已過、本土主力籌碼鬆動，加上產業雜音漸多，以及技術指標修正等 4 個不利因素，短線台股在財報利多近尾聲下，恐回測半年線 16949 點支撐。

籌碼面來看，外資過去一周大賣台股逾 290 億元，其中，華邦電、友達和彩晶均遭賣超過 5 萬張，若以賣超金額來看，則是長榮續遭提款逾 53 億元最多，其次為鴻海近 35 億元，台達電、聯發科、聯詠和環球晶均遭賣逾 20 億元，在多頭圖強之際造成不小的壓力。

另一方面，融資水位在過去一周下滑近 160 億元，但仍達 2778 億元，僅是近 2 個月相對低點，法人認為，此代表本土主力籌碼正快速抽離資金，然而，融資水位仍偏高，殺出壓力尚未減緩，本周仍不得大意。

本周將陸續公布的美股主要財報有沃爾瑪、Cisco、Nvidia 和應用材料；而國內重要法說會有聯電、 精測、富邦金和國泰金等，值得留意。

永豐投顧進一步指出，上市櫃業者第二季繳出年增 93% 的好成績，但產業雜音日漸增多，如 TV 面板報價出現下跌趨勢後、ChromeBook 銷售熱潮退、鴻海財測、記憶體可能在明年面臨價格下跌風險等，使相關供應鏈將發生連鎖效應，市場將先靜觀其變，釐清產業動向。

從技術指標來看，永豐投顧認為，短期跌深或許有反彈機會，但產業雜音剛起、資金收縮則剛進入進行式，周 KD 指標仍在修正中，月線下彎穿過季線已成死亡交叉，預料本周將先測半年線 16949 點 是否有支撐力道。

統一投顧則認為，近期台股走勢和國際股市背離，日 K 連 6 黑，整體線型轉差，考量重量級法說會和財報利多已近尾聲，且多家重點公司 7 月營收表現低於預期，再加上當沖減稅政策是否延長遲遲未定、人氣退潮，短線建議保守操作。