觀望態度濃厚 標普500企業Q2現金持有量觸歷史新高

考慮到疫情不確定性仍揮之不去，企業正坐擁大量現金，標普 500 指數公司現金持有量在第二季攀上歷史新高。

標普全球 (S&P Global) 根據第二季財報進行推測，全球企業資產負債表上的現金和短期投資項目規模高達 6.84 兆美元，較上季增長 2.6%，且較疫情前五年平均水平高出 45%，創下歷史新高。

今年 4 月，高盛 (Goldman Sachs) 分析師以疫情不確定性持續下滑為由，將標普 500 指數企業今年的資本支出增長預期自 10％上調至 19%。然而，摩根大通 (JPMorgan) 本月初報告顯示，繼年初強勁開局後，全球資本支出增長率預計將在第三季降至 5.8%，低於上季的 12.9%。

自疫情緩解後，嘉年華郵輪 (CCL-US) 旗下郵輪已逐步恢復營運，但目前該集團持有現金部位仍高達 90 億美元，疫情前普遍水平僅約 20 億至 25 億美元。

航空公司也持續囤積現金。聯合航空 (UAL-US) 第二季現金流約達 230 億美元，較 2019 年同期高出 4 倍多，達美航空 (DAL-US) 上季也將手頭現金儲備增加 16 億美元，使流動性總額達 178 億美元，2019 年同期僅 30 億美元。

企業業務遭受疫情打擊之際，監管機構去年鼓勵企業取消派息與股票回購，以保留更多現金。Dealogic 數據顯示，許多企業透過大量融資來建立現金緩衝，歐美非金融公司的債券發行規模更因此達 2.4 兆美元，創歷史新高，且近月來的發債量依舊維持強勁。

Legal & General Investment Management 全球股票投資組合經理 Shaunak Mazumder 認為，第二季財報凸顯出許多企業仍抱持謹慎態度，平均而言，獲利有所提升，但許多管理團隊認為未來的增長力道可能無法延續。