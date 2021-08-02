台塑生醫再申讓聯亞藥1819張股票 持股降至9.4%

台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫今 (2) 日公告再處分聯亞藥 (6562-TW)1819 張股票，平均每股轉讓價格 166.99 元，總金額 3.09 億元，對聯亞藥持股比重再由 11.13% 降至 9.4%。

台塑生醫先前曾說，聯亞藥營運已上軌道，營收持續健康穩定成長，也正在進行擴產，看好其未來幾年的營收表現，處分主要是因應投資組合調整，申讓其股權後，可將資金投入其他新投資項目。

台塑生醫 7 月以來已三度公告申讓聯亞藥持股，引發市場關注；在前兩次申讓聯亞藥持股後，台塑生醫日前也宣布投入 2.5 億元，參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生 (1783-TW) 私募案，取得 9.78％股權。

台塑生醫表示，未來將可藉以跨入高階醫材應用發展，使生技版圖更加完整，也可藉以和 7 月初剛取得和康生經營權的大江生醫 (8436-TW) 策略結盟，共同推動台灣生技大聯盟發展。

台塑生醫成立 18 年來，發展範圍涵蓋生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥等六大領域，目前為台灣各類清潔劑、保健食品、美容保養品與檢驗試劑的領導廠商，近年來也積極布局生技與新能源領域，不斷擴大營運規模與領域。