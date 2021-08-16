【邱志昌專欄】空頭趨勢乍然成型？！

壹、前言

(圖一：台股加權股價指數止跌了？？鉅亨網)

當投資者連自己無法預估，未來行情會有如何走勢時，最好是：

一、從價量變化分析開始；當成交量由大漸漸縮小之際，便表示行情正在冷卻。再閱讀財經報紙、或專業金融網站，相關專家學者意見，以感同身受感覺閱讀文章。若作者多空方向篤定，推理多有理論根據、與正確邏輯推理；便可理解這篇分析，對盤勢未來發展有自信，具有參考價值。

二、在投資機構中，對選股最有在意的是基金經理人。他們為自己管理的基金淨值，每天多得留意類股、甚至個股變遷。對他們而言，指數的變化重要性、遠低於投資組合持股股價變動。他們除布局基本長線篤定看好的個股；每天需要掌握這些個股股價、財報、產品價格變動、與企業競爭者、及其它重要消息面外；其餘精神多在留意市場主流類股變遷，追逐即將展開波段的個股，與賣出已經漲幅已高、且氣勢轉弱股票。如果這些節奏多是領先市場趨勢，則就可獲得超額報酬，基金報酬率超過大盤。

三、基金經理每天就忙這個、很少專注指數變化。除非發生系統風險，否則不會叮大盤；只在意他們買到、卻下跌，或沒買到、卻上揚的股票，基金操作是個不斷汰弱留強過程。基金經理人突顯優點是，對個股預期報酬率，要比長期投資機構、即產壽險公司投資者更敏感。

四、壽險投資部們對股市，很少對外發表意見；頂多只公開表示，盡是加碼、或是減碼。它們有多方面收益來源，股市投資收益是其中一大部分、並非全部。一般金控或產壽險投資機構投資長，很少常公開發表對行情未來看法，只是在法說會表達公司投資部位增減。

貳、「盤勢分析」僅供參考、自己的路自己規劃！

台灣財經媒體喜歡每天，向各家投資顧問公司分析師，請他們提供盤勢分析；這些分析大多以短線為主。一般證券投資顧問，最主要業務是投資諮詢，收取會員會費；或為自己金控、證券投資部門經紀部門，提供客戶資訊與投資方向。

多數分析對短線趨勢判斷，多以附帶條件者居多；例如當成交量如何又如何時？當指數跌破月線又要如何？這樣的分析對一般投資人，是無法直接發揮指引效果、可能只會給他更猶豫的思緒衝突。因為在每天的盤勢變化中，光觀看個股股價變化、已眼花撩亂；很難去配對分析師假設條件。

例如，若現在月線有撐，則短線可以買進；這句話並不模糊，但是卻很難處理；在盤中注意自己買賣標的已很耗神，怎有餘暇再觀戰大盤多空。

(圖二：元大台股 0050ETF，鉅亨網)

投資人多希望在開盤前，他所閱讀到的分析報告，早已有定論；是當天「作戰指引」。當我們閱讀分析報告時，先想清楚到底是要買個股？還是 ETF？或股票型基金？平日不必花太多時間關注大盤，但近期市場成交量顯著降溫，要特別留意、注意何種系統性風險開始在醞釀？通常系統性風險、不會馬上有明白徵兆，一旦見到黃河水清則為時已晚。2021 年 7 月中起、股市每天多在，財經媒體頭版特大利多下開低、盤中殺盤，尾盤再拉抬藍籌股台積電，將大盤指數拉抬上來，讓指數不至於跌那麼深；8 月 13 日空頭張牙舞爪，終於抓住 Dram 半導體類股閃燃利空、大殺 237.38 點。

一、開低、盤中殺最低、尾盤稍微拉高；這顯然是方向朝下的整理盤面。這時投資人可否想到，未來有何系統風險會發生？例如中國監管？美中疫情問責大戰？美國公債破表等等？能夠先理解的系統性風險並其實並不可怕；殺傷威力較大的是，那些突然竄出來的程咬金、黑天鵝。

二、如果是開高、盤中殺低、尾盤稍微收高；則這就是一個獲利了結賣盤。此時投資者要注意的是，是否有合利多，推動大盤的上揚？而這些利多的是否會接踵而來，就是連續性 (Continuous)、而非間斷性 (Discrete)，前者能推動股價持續上揚，後者則是一次性利多，不容易持續。

三、開高走高收最高，這應該是最為強勢的；如果每天多是這種走法，則要特別盯牢帶頭主流是哪一家公司；例如過去大盤從 2020 年 3 月，加權指數大漲至 2021 年初，每天指數大漲幾乎多是來自於台積電、或是台積電領軍的 IC 類股族群。

四、股價的變遷通常多很快速，除了盤中可以見到價量變化，也要洞悉到底是甚麼原因？為什麼這家公司的總市值，在短短幾天之內、會有這麼大的轉變？

叁、如何做個理性的交易者？

(圖三：Dram 美光是壓垮台股多頭最後一根稻草？鉅亨網)

判斷股市趨勢，看盤最難之處，在於盤勢常與，自己的主觀預期相左。尤其是當自己買進股票後，每天若多開低無力上攻之際，此時或許避開一、兩天常看盤習慣，將心思轉念放在日常工作上；等對大盤焦灼心思淡化過後，過幾天再看、然後再下定投資決定。這樣就不會變成，常一有消息就買進賣出、噪音交易者 (Noise Traders)。尤其是情勢完全無法預測時，不管手上是否有持股，多有必要迴避直接面對股市，要從不同角度切入，比對自己的看法，為何會與大盤趨勢不同？到底忽略了哪些變數？

就如近期台灣股市，持股的投資者、若有心比對每天媒體，報導上市公司月營收、季損益、或上市公司股東會，幾乎沒有壞消息、情勢一片大好；盈餘創新高、產品產能滿載等信息。將這些信息在開盤前與股價做比對，則會發現要買進的標的、股價實在不低。這時如果可忍住、暫時按兵不動；則卻有八九成機率，這股票到中午 12 點、或 12:30 之際，股價竟然往下慢慢回跌。直到收盤之前 5 分鐘，竟從漲 8%、或 9%，收小漲幅、剩下 1%、2%、甚至掉落到平盤之下。似乎再大的利多，不但無法再推升股價，還形成利多出盡，股價反而下跌；留下者陣陣錯愕？

(圖四：台股大盤融資券餘額曲線圖，取自奇摩網)

這樣的案例從 7 月 15 日之後越來越多，投資人操作是越來越謹慎，於是大盤日成交金額從 7 月 15 日的 4,587.77 億元，掉到 8 月 12 日的 3,225.43 億元；整整少掉 1,362.34 億元，幅度為 29.69%。而股價指數則由 18,034.19 點跌到 17,219.94 點，跌掉 814.25 點，跌幅只有 4.5%。

再往融資餘額檢視發現，最高餘額為 7 月 19 日 2,999.28 億元掉到 8 月 11 日的 2,780.85 億元；由奇摩網的股市資料檢視，融資餘額急速大幅減少，是在 8 月 11 日大減 71.89 億元。以上日成交量少掉 29.69% 變化判斷，似乎是大盤指數短期將探底徵兆。

融資餘額減碼，也是清理籌碼重要過程。在審視類股股價變化後，我們由懷疑此次融資餘額減碼，箭靶指向運輸類股；因盤中來回震盪幅度太大，波段跌幅也嚇人。

肆、結論：資訊要逆向思考，大利多是供持股調節時刻！

台灣景氣對策的紅燈信號，已從 2021 年 3 月開始亮到 6 月；但在這之前，2021 年 1 月領先指標已觸頂。集中市場單日成交金額，在突破 4 月 29 日 17,709.23 前高點後，於 7 月 5 日創下 6 ,112.3 億元歷史金額，指數為 17,919.23 點。股市在 7 月至今跌勢不止，應是 Talent 投資者趁每日新聞頭版、或網路媒體顯著報導，火紅的上市公司財報，在開盤後就趁高價沿路賣持股。當 7 月 15 日指數再上攻 1,8034.19 點歷史新高，大盤成交卻降到 4,584.76 億元；之後空頭以溫水煮青蛙手法攻城掠地。

(圖五：台灣國發會景氣領先指標，國發會網頁)

投資股票需逆向思考；當股價被拋棄、棄如敝屣之際，是不會有好消息的，反而會出現接二連三壞消息。而股價奔向高檔之際，利多消息滿天飛舞，直到大家多認為，這是最大利多之後，股價漲勢卻鈍化；大戶開始開溜。在極端情況下、面對過冷、或過熱的股價，多要從不同角度、逆向思考；價差交易本來就含有某程度的「零和遊戲」特質。

(聲明：本人未在 Telegram，建立「飆股聊天室」帳號；該帳戶冒用本人肖像，已正式告知主管機關，請讀者謹慎。本文為學術研究，非投資建議；不為投資損益背書。)