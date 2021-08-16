【袁志峰專欄】科技股受壓，恒指易跌難升

今天推介 - 友邦保險 (1299), 上日收市 $92.85

1) 股市前景

恒指連升 2 周，累漲 1.7%，主要受舊經濟股带動包括內銀、內房、石油及電訊股，恒生科指連跌 2 周，累瀉 2.8%。同期港股通南向資金轉淨買入，但淨額較少且趨勢欠明確。今月以來，滬深股市做好，跑赢恒指。預期港股仍是上落市，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。今周市場焦點包括周一中國公布 7 月主要經濟數據、周三騰訊業績及周五恒指成份股季度檢討。

今天推介是友邦保險 (1299) — 主要業務為壽險業務，遍及亞太區 18 個市場。今年首季度新業務價值達 10.52 億美元，同比增加 19%，新業務價值利潤率上升 4.5 個百分點至 61.6%。估計二季度新業務價值同比增長逾 15%，跑赢國內主要同業。今年 6 月尾公布以 120 億元人民幣收購中郵人壽 24.99% 股權，預期有助加快國內業務發展。今年以來股價跌 1.8% 而恒指跌 3.1%，表現基本與大市同步。明日公布中期業績，估計可帶動股價做好，建議買入，目標價 102 元，止損價 88 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 222 點，初段做好並收復失地，隨後急瀉，午後最多曾跌 318 點，尾市跌幅收窄，收報 26391 點，跌 126 點或 0.5%。成交額按日減 7% 至 1259 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 23 億元，包括淨買入 8 億元中移動 (981) 及 3 億元吉利汽車 (175)，淨賣出 7 億元中芯國際 (981) 及 6 億元小米 (1810) 股份。8 月以來淨買入 139 億元，7 月淨賣出 635 億元。全周計，恒指升 0.8%。

藍籌股 20 升 34 跌 4 持平。萬洲國際 (288) 及業績優於預期的中移動 (941) 升逾 3%，為升幅最大藍籌。其次是申洲國際 (2313) 及創科實業 (669) 升逾 2%。藥明生物 (2269)、中國聯通 (762) 及友邦保險 (1299) 升逾 1%。金沙中國 (1928) 及小米 (1810) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960)、阿里巴巴 (9988) 及騰訊 (700) 跌逾 2%。碧桂園服務 (6098)、吉利汽車 (175) 及百威亞太 (1876) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.9%，成份股 3 升 25 跌 2 持平。大型科技股全線回落，快手 (1024) 跌近 5%，小米 (1810) 及百度 (9888) 跌逾 3%。華虹半導體 (1347) 跌逾 8%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060) 跌逾 4%。中芯國際 (981)、微盟 (2013) 及汽車之家 (2518) 跌近 4%。聯想 (992) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 2%。萬國數據 (9698) 升 4%，為升幅最大成份股。全周計，恒生抖指跌 1.6%。

板塊方面，生物科技、黄金及電信股逆市上升。百濟神州 (6160)、信達生物 (1801) 及再鼎醫藥 (9688) 升近 3%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升逾 4% 及 1%。晶片、軟件、光伏、教育及家電股跑輸大市，跌幅居前。協鑫新能源 (451) 及福萊特玻璃 (6865) 跌 3%。中國東方教育 (667)、宇華教育 (6169) 及新東方 (9901) 跌 3%-4%。海爾智家 (6690)、國美零售 (493) 及 JS 環球生活 (1691) 跌 2%-3%。

周五上証指數低開 0.3%，初段做好，最多曾倒升 0.4%，隨後輾轉回落，午後跌幅擴大至 0.7%，收報 3516.3 點，跌 0.2%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數跌 2.1%。滬深兩市總成交約 13000 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨賣出約 12 億元，8 月以來淨買入 114 億元，7 月淨買入 108 億元。全周計，上証指數升 1.7%，深証成指跌 0.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

香港二手樓價指數終於破頂，反映主要大型屋苑二手住宅樓價走勢的中原城市領先指數，最新報 191.34，突破 2019 年 6 月底的 190.48 高位，逾 2 年再刷新紀錄。(信報)

「債券通」公司的數據顯示，截至今年 7 月底，境外機構持有中國銀行間市場債券 3.77 萬億元（人民幣．下同），刷新紀錄。與 6 月底相比，持債規模增加 234 億元，連升 4 個月。今年首 7 個月，境外機構持有境內債券累計增加 5123 億元，高於去年同期的 4847 億元。(信報)

4) 個股訊息

俄鋁 (486) 公布，截至 6 月底止，中期盈利 20.18 億元 (美元．下同)，每股盈利 13.28 仙，不派中期息；去年同期虧損 1.24 億元。期內，收益 54.49 億元，按年上升 35.7%。(信報)

華潤水泥 (1313) 公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 36.3 億元，按年下跌 13.3%，每股盈利 0.52 元，派中期息 0.24 元。期內，營業額 201.8 億元，按年升 19.5%。(信報)

招商銀行 (3968) 公布，截至 6 月底止上半年盈利 611.5 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 22.8%，每股盈利 2.35 元，不派中期息。期內，營業淨收入 1688.3 億元，按年升 14.0%。(信報)



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