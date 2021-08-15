鏈上期權協議 Opyn 生態漸顯，涵蓋結構化金融產品和開發者工具等多類別

鏈上期權協議 Opyn 推出一系列包括工具、模板和實用程序的開發者工具套件，方便開發者搭建期權類產品 。

撰文：張安靜

期權作爲在傳統金融市場中被廣泛用於對沖風險及放大資金利用率的金融工具，由於在持倉週期中交互需求不大，因此某種意義上具備鏈上落地的「先天優勢」，而去中心化鏈上期權協議 Opyn 就一直在該領域深耕。爲此 Opyn 推出了一系列開發者工具包，包括工具、模板和實用程序，爲開發者提供資源，使開發者在 DeFi 中更加容易地構建期權產品。而也正因爲此，通過 Opyn 開發工具所搭建的產品生態迅速出現並已初具規模。

首批提供的工具、模板和實用程序

Vesting 看漲期權

Vesting 期權類似於初創企業通常用來激勵員工的股票期權，指初創企業讓員工通過一個期限來掙到公司授予他的股權，允許 DAO 向任何貢獻者授予 Vesting 期權。

具體來說，股票期權是公司給予員工的一種權利，使他們在一定期限內能以一種事先約定的價格購買公司股票。對於其持有者來說，他們可以選擇行權或不行權，如果公司的股價高於預先約定的價格，將有動力行權，差價部分就是他們的收益。

對於 DAO 來說，Vesting 期權能調整激勵機制和獎勵利益相關者，幫助 DAO 吸引和留住人才、促進關鍵戰略和財務業績的實現、激勵 DAO 成員創造長期價值、使接受代幣補償的各方的利益與所有利益相關者保持一致。

清算機器人

Opyn 於 6 月 30 日 宣佈 推出部分抵押期權的鏈上保證金系統，用戶如果選擇部分抵押來進行鑄造，則可以用低於自身最大損失的資金進行抵押，從而提供期權槓桿以優化資本效率，也產生更高的收益可能並提高了投資組合的靈活性。部分抵押的清算機制則要求賣方在其保證金的金庫中保持最低數額的抵押品，以兜底他們所出售的期權。否則，賣方的保證金金庫可能會被清算，即抵押品被扣押並拍賣以償還他們的債務。

清算機器人可用於發現抵押不足的金庫，並通過以高於市場公平價格的價格清算某人來賺取利潤。

團隊表示，目前已經實現了一個開源版本，開發人員可以修改並運行他們自己的清算機器人，啓動抵押不足的金庫的清算。該操作通過反向荷蘭式拍賣清算金庫，拍賣由具有特定時間戳的 Chainlink 價格觸發。

爲 Opeth 提供 Uniswap V3 部分抵押的期權流動性池

Opeth 是一個融合看跌期權和標的資產的合成工具，Opyn 構建了一個 AMM 期權流動性池，給 Opeth 提供了一種訪問方式，讓用戶能以較爲簡單的方式購買 ETH/Opeth。Opyn 團隊與 DefiDollar 團隊合作在 Uniswap V3 建立了第一個 Opeth 看跌期權流動性池，包含的期權是一個於 12 月 31 日到期，行權價爲 1280 美元的 ETH 看跌期權，用戶可以通過在 Uniswap V3 中通過購買 Opeth 來獲得 ETH 的下行風險保護。

Opyn 團隊表示，這個在 Uniswap V3 中的期權流動性池還採用了 Opyn 新推出的部分抵押期權，這是一種以更具資本效率的方式在 Uniswap V3 中交易期權的實驗性架構，能讓期權鑄造的成本更低。

通過期權實現永續合約的金庫模板

爲了避免開發人員在構建不同期權策略的期權時的重複工作，Opyn 開發人員創建了入門代碼模板，讓開發人員在 Opyn V2 上可以使用期權構建不同類型的永續策略。團隊表示， Opyn 的 Perpetual Vault 模板智能合約目前處於開發週期的相對早期階段模板是入門代碼，代碼還沒經過審計，測試後將正式投入使用。

通過把將到期的衍生品（如 Opyn 的 oToken）包裝到永續策略中，用戶可以僅通過存入資產參與到自動化策略中。開發人員可以構建不同策略的永續產品與其他 DeFi 協議交互，提供更多的流動性和數量來幫助引導 DeFi 衍生品生態系統。

目前模板主要包括出售有保證金的看漲期權並賺取 ETH 的溢價、賣出看跌期權並賺取 USDC 的溢價、賣出實物結算的看跌期權 (WIP)、使用 Compound 的任意抵押看跌期權或看漲期權等。

爲了使交易期權儘可能靈活，Opyn 爲開發者們提供了不同的方式來啓用期權，例如 Airswap、0x 的限價、詢價和拍賣等功能，開發者可以視情況將這些設計插入「保險金庫」。

目前通過 Opyn 開發工具搭建的產品、工具

Gamma Portal

Gamma Portal 是一個開源門戶網站，是可以和 Gamma protocol 或 Opyn V2 交互的前端界面。Gamma protocol 是 Opyn 中的一種去中心化且資金效率高的期權協議。

Ribbon Finance

Ribbon Finance 是以太坊上的結構型產品，專注於通過跨協議組合創建新金融產品，以幫助用戶獲得更高的風險回報率。

Ribbon Finance 已經推出多協議寬跨式期權 Strangle Option、基於期權的 Theta Vault 資管產品等。

Opeth

Opeth 是一個融合看跌期權和標的資產的合成工具，能夠藉助鏈上期權的形式創建基於期權的對沖策略，使用戶以更高的資本效率獲得穩定幣貸款，同時降低清算風險。

Fontis

Fontis 使用戶能夠通過將資產存入永久金庫交易期權策略來賺取收益。Fontis 從到期的工具中創建具有永久頭寸的產品，使用戶能夠在沒有主動管理的情況下投資於長期策略。

Ziku Finance

Ziku Finance 是一個簡單的界面，供新手或初學者期權交易者買賣期權。通過購買期權來推測特定時間範圍內加密資產的價格變動來賺取收入。

Optional

Optional（Project Mimic）是一個去中心化的社交交易平臺，在以太坊網絡上使用 Opyn v1 和 Opyn v2 作爲基礎。期權交易者可以以自己的策略建立社交交易代幣，並可以向其他跟隨其交易的交易者收取費用。該項目正在開發中，目前未經審計，底層代碼中可能存在風險。

DEXTF

DEXTF 是去中心化的交易基金，可以在其集成的 80 多個 DeFi 協議中使用 oToken 創建結構化代幣 DEXST，該代幣結合了多個不同 DeFi 項目的特徵，如收益率、衍生品、合成品、期權等，從而使投資者能夠調整風險等級，增加投資回報。

Opyn Trade Bot

Opyn Trade Bot 是一個由 Krugman 創建的實時交易和平臺分析的推特機器人。

小結

Opyn 提供的開發者工具將會提高鏈上期權與不同的 DeFi 協議的可組合性，從而提高資金利用效率，初始開發工具包給開發人員帶來便利的同時將會促成更多創新性的產品和工具落地。但與此同時，Opyn 團隊也表示了開發人員工具包目前處於早期開發階段，合約還沒有經過正式審計，目前推出的開發者工具可供開發者團隊試驗，合約在正式審計前開發人員需要謹慎地使用。

參考鏈接：

Introducing Opyn Developer Toolkit