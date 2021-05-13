〈美股熱門股〉 Sonos智慧音箱熱賣盤後漲14% 波音引擎問題未解跌逾3%

Sonos 財報告捷並提高全年財測，盤後勁揚 14%

高階智慧音箱生產商 Sonos(SONO-US) 周三公布第二季財報告捷，並提高全年財測，有信心不受晶片短缺影響增加出貨量，盤後股價勁揚 13.97% 至每股 35.89 美元，一舉扭轉收盤頹勢。

Sonos 首季營收比去年同期成長 90% 至 332.95 美元，每股獲利 0.31 美元，高出市場預期 0.45 美元，並提高全年財測，預估營收將介在 16.25 億至 16.75 億美元之間、調整後 EBITDA 為 2.25 億至 2.5 億美元之間、毛利率約在 46 至 46.5% 之間。

執行長 Patrick Spence 表示，從長遠來看，公司目前正處於極其有利的地位，可長期提供大量自由現金流與提升股東價值。

波音 777-200 引擎爆炸問題未解，股價下跌 3.54%

波音 (BA-US) 周三股價下跌 3.54%，收每股 220.78 美元。

先前 2 月 777-200 客機引擎在空中故障爆炸起火，整流罩碎片墜落民宅，美國聯邦航空管理局（FAA）局長周三強制要求波音改善該型號飛機引擎整流罩。

由於波音 777-200 客機引擎所使用的整流罩是由普惠公司（Pratt & Whitney）製造，FAA 表示，也要求該公司強化引擎整流罩，並說該型客機復航的確切時間將視新的引擎整流罩設計與工程完成進度而定，且需經批准後才得以復飛。

QS 首季虧損大於預期，下跌 7.39%

固態電池新創公司 Quantumscape(QS-US) 周三（12 日）公布首季每股虧損 0.2 美元，遜於市場預期每股虧損 0.07 美元，股價下跌 7.39% 至每股 27.3 美元，盤後續跌。

不過 QS 目前在固態電池發展取得進展，達成汽車製造商福斯要求，摩根士丹利分析師表示，QS 創下科技里程碑意義重大，保持該公司「增持」評等與 70 美元目標價。

Vroom 首季電商銷售成長亮眼，盤後大漲 10.7%

晶片荒之下二手車價屢創新高，美國網路二手車銷售商 Vroom(VRM-US) 周三公布首季亮眼財報，盤後股價大漲 10.7% 至每股 39.20 美元。

Vroom 第一季營收成長 57.3% 至 5.911 億美元，每股虧損 0.57 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預估 0.63 美元。此外網路二手車出售 15,504 萬輛，較去年同期成長 96%，電子商務營收成長 81% 至 43223 億美元、獲利 3,180 萬美元，較去年同期成長 122%。